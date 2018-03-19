Муж Пелагеи после слухов о неверности дарит ей шикарные подарки 

Несколько недель назад муж певицы Пелагеи и известный хоккеист Иван Телегин оказался в центре скандала. В Интернете появилось видео, на котором хоккеист нежно целует таинственную девушку по имени Карина. Действие происходило в одном из ресторанов Москвы, в котором Иван Телегин собрал большую компанию друзей и коллег, чтобы отпраздновать свой 26-ой день рождения и победу сборной по хоккею в Олимпийских играх.
Поклонники сразу же заподозрили Телегина в изменах, а журналисты связались с его законной супругой Пелагеей. Артистка была удивлена заявлениями журналистов и пользователей и отметила. что ни о каких изменах и речи быть не может — у них с мужем все хорошо. Чуть позже и сама таинственная девушка прокомментировала поцелуй с хоккеистом — по ее словам, их дружеский поцелуй был вырван из контекста.
Отметим, что Пелагея и Иван скрывают свою личную жизнь от общественности и лишь иногда приоткрывают завесу тайны и делятся с поклонниками некоторыми подробностями своих отношений. Так, недавно Пелагея призналась, что ее супруг в последнее время часто дарит ей ювелирные украшения.
«В последнее время все драгоценности мне дарит муж. Это очень приятно и всегда памятно. Он делает это на какие-то памятные даты, события. Так что я советую всем мужчинам делать подарки своим женщинам. Тогда они будут смотреть на драгоценности и вспоминать о вас», — рассказала Пелагея. сообщает "СтарХит".