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Майли Сайрус рассказала о свадебных планах с Лиамом Хемсвортом
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Майли Сайрус рассказала о свадебных планах с Лиамом Хемсвортом 

Журнал ОК! 2 часа назад
Слухи о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в ближайшем будущем поженятся, ходят уже давно. Поклонники внимательно следят за парой и ждут, когда же в Instagram появятся свадебные снимки молодоженов. Как сообщают зарубежные СМИ, Майли действительно задумывается о том, где провести церемонию.
Майли уже перебрала в голове все варианты. Она человек творческий и всегда полна новых идей. Недавно она всерьез решила, что хочет провести свадьбу на ранчо. Но никому из друзей этого не говорила. Она всегда все скрывает до последнего момента.
Источник также добавил, что раньше влюбленные не могли пожениться в силу своего возраста и семейных обстоятельств. Родители Майли обожали Лиама, а вот его родственники были не в восторге от певицы. Причина тому — ее скандальное поведение. Сейчас, когда Майли повзрослела и поменяла образ жизни, родители Лиама пересмотрели свое мнение о ней. Во многом поспособствовала этому супруга Криса Хемсворта Эльза Патаки, которая очень сдружилась с Майли.
Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт держат поклонников в напряжении с 2012 года. Именно тогда она впервые сообщили о помолвке, но торжества так и не состоялось, более того, влюбленные расстались. Но спустя некоторое время они снова возобновили отношения.
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