Ученые придумали мужские противозачаточные таблетки

Группа ученых из Университета Вашингтона разработала и испытала противозачаточную таблетку для сильной половины человечества. Ее суть состоит в том, что при ежедневном приеме препарат снижает выработку тестостерона и гормонов, отвечающих за образование спермы. Таким образом, количество сперматозоидов снижается, соответственно, беременность не наступает. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.

Новинку тестировали на 83 мужчинах в возрасте от 18 до 50 лет в течение месяца. Побочных эффектов, связанных с нарушением работы печени, не возникло. Единственное, что заметили участники опыта — это незначительный рост веса и угревую сыпь. После завершения курса уровень тестостерона у испытуемых явно снизился, а также сократилось число гормонов гонадотропинов.

Однако, согласно результатам опроса среди женщин, который был проведен в 2011 году, 50% опрошенных предпочли не полагаться на данное средство контрацепции, так как не уверены, что их партнеры будут принимать его вовремя.

Ученые из США разработали новый метод контрацепции для мужчин ‐ гель, который практически предотвращает выработку спермы. Испытания новинки начнутся в апреле этого года в США и продлятся четыре года. Препарат протестируют более чем на 400 мужчинах из разных стран.