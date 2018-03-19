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Ученые придумали мужские противозачаточные таблетки
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Ученые придумали мужские противозачаточные таблетки 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: pixabay.com
Группа ученых из Университета Вашингтона разработала и испытала противозачаточную таблетку для сильной половины человечества. Ее суть состоит в том, что при ежедневном приеме препарат снижает выработку тестостерона и гормонов, отвечающих за образование спермы. Таким образом, количество сперматозоидов снижается, соответственно, беременность не наступает. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.
Новинку тестировали на 83 мужчинах в возрасте от 18 до 50 лет в течение месяца. Побочных эффектов, связанных с нарушением работы печени, не возникло. Единственное, что заметили участники опыта — это незначительный рост веса и угревую сыпь. После завершения курса уровень тестостерона у испытуемых явно снизился, а также сократилось число гормонов гонадотропинов.
Однако, согласно результатам опроса среди женщин, который был проведен в 2011 году, 50% опрошенных предпочли не полагаться на данное средство контрацепции, так как не уверены, что их партнеры будут принимать его вовремя.
Ученые из США разработали новый метод контрацепции для мужчин ‐ гель, который практически предотвращает выработку спермы. Испытания новинки начнутся в апреле этого года в США и продлятся четыре года. Препарат протестируют более чем на 400 мужчинах из разных стран.
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