Возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала фигуру после родов

Не прошло и полгода после родов, а возлюбленная известного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась в социальных сетях своей фигурой. Однако интернет-пользователи решили, что имея возможности звезды, девушка могла бы стараться больше и выглядеть лучше.

Четыре месяца назад 22-летняя модель Джорджина Родригес родила от Криштиану Роналду дочь, а уже сейчас опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой видно, что она находится в хорошей форме. Практически сразу после родов девушка начала активно заниматься, чтобы блистать на своей свадьбе. Футболист и модель собираются пожениться летом 2018 года.

В сети все написали массу комплиментов девушке, а вот российские интернет-пользователи посчитали, что результат Джорджины далек от идеального. «С их деньгами и няньками… Не знаю, я не в восторге» «Есть надо меньше. Тренировки тренировками, но тут заметен жирок» «Нашла чем хвастаться. Учитывая роды — да, неплохо. Но вообще не модельные параметры далеко» «Очень здорово и соблазнительно выглядишь!» «Аппетитно! Молодец!»

Девушка действительно, похоже, прибегает исключительно к домашним тренировкам и не посещает фитнес-залы. И хотя ее стремление больше времени проводить с детьми похвально, в сети считают, что ей надо больше времени проводить на тренировках — и тогда она будет выглядеть отлично. Джорджина воспитывает сейчас свою дочь и трех других детей Роналду, оставив на время модельную карьеру. Возможно, девушка трудиться над фигурой, чтобы вернуться на подиум.

Роналду очень много времени проводит со своей возлюбленной. Недавно он решил взять заслуженный отпуск и улететь со своей невестой Джорджиной Родригес в горы. Влюбленные не раскрывают свое точное местоположение, боясь чрезмерного внимания. Однако они делятся с поклонниками живописными фотографиями в социальных сетях.