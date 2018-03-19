Алсу показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Популярная певица Алсу нечасто балует публику фотографиями с супругом. Однако на днях в честь годовщины свадьбы звезда порадовала многочисленных поклонников и показала редкий кадр с любимым мужем.

Пара отпраздновала никелевую свадьбу — 12 лет со дня заключения брака. Размещенный в личном блоге снимок Алсу оставила без подписи, добавив к нему лишь смайлики в виде сердец. Поклонники артистки отметили, что звезда и ее возлюбленный выглядят невероятно счастливыми и прекрасно смотрятся вместе. «Какие вы оба красивые и статные», «С годовщиной, наши любимые 🎉😘😘😘 самые лучшие!», «Процветания и гармонии вам, мои дорогие», «Какие вы красивые вдвоем», «Очень красивая пара, счастливая семья», — комментируют пользователи соцсетей.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 18 Мар 2018 в 3:36 PDT Напомним, с 2006 года Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым . В 2006 году у пары родилась дочь Сафина, в 2008-м — вторая дочь Микелла. В 2016 году появился на свет третий ребенок супругов — сын Рафаэль.

К слову, не так давно артистка рассказала, как поддерживает романтику в семейных отношениях: «Не забывайте подкрашивать реснички, красить губки, иногда устраивать романтические вечера или выходные специально для двоих… Да, дети забирают все наше время, но о муже забывать ни в коем случае нельзя», — уверена Алсу.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 25 Июл 2017 в 12:21 PDT Фото: Instagram

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