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Дана Борисова безответно влюблена
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Дана Борисова безответно влюблена 

ИД «Собеседник» 42 минуты назад
41-летняя героиня скандальных ток-шоу Дана Борисова призналась своим подписчикам в Инстаграм, что влюблена. Однако мужчина не спешит идти на контакт и всячески игнорирует ее.
Бывшая телеведущая призналась поклонникам, что даже во время недавнего отдыха в Таиланде очень ждала звонка от некоего незнакомца по имени А., но сама так и не решилась набрать ему первой. В надежде привлечь внимание мужчины она даже сфотографировалась в душе, показав обнаженную грудь. Сердобольные фанаты обратили внимание на грустные глаза несчастной женщины и тут же завалили советами. Мужчины, в частности, писали, что готовы приехать к Борисовой где бы они ни была. А женщины уверяли, что возлюбленный позвонит, как только она вылечится от своих зависимостей окончательно.
Напомним, не так давно имя Даны угодило в очередной скандал. Некий молодой человек из Владикавказа предоставил СМИ переписку с девушкой, где она якобы предлагала свои секс-услуги за деньги.
«Меня тема этого секс-скандала не пугает, — ответила на это Борисова. — Мне было больно, обидно и мерзко, что друзья отвернулись и не поддержали. Но я не пошла и не напилась».
Масла в огонь подливает и непрекращающаяся холодная война с бывшим мужем, который ограничивает общение Даны с дочкой. «Недавно она порвала мою шубу», — пожаловалась бывшая телезвезда.
Медики уверены, что в деле реабилитации Борисовой поможет поддержка самых близких — родителей и дочки. Без общения с ними женщина может снова сорваться и начать выпивать. А еще ей как воздух нужен рядом мужчина, который полюбит со всеми недостатками и поможет вернуться к полноценной счастливой жизни.
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