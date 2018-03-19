Волочкова собирается выйти замуж в Париже 

Несколько дней назад Анастасия Волочкова перестала скрывать от публики своего нового возлюбленного. Теперь на ее личной странице в «Инстаграме» регулярно появляются совместные фото с системным администратором ее любимого салона красоты Михаилом Лагиным. В свежем интервью она прокомментировала некоторые слухи о своей личной жизни, одним из которых на данный момент является ее скорая свадьба.
По словам артистки, сейчас она уже «созрела» для семьи и, если решится выйти замуж, то торжество по этому поводу хочет организовать в Париже. «Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли. Семь свадебных платьев сменю!», — цитируют балерину StarHit. Любопытно, что процедуру регистрации отношений звзеда считает банальной формальностью. Также Волочкова задумывается о втором ребенке. С большой вероятностью, она может взять малыша из детского дома.