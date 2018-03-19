Ходченкова снова собралась к алтарю

Порой старый и даже бывший бойфренд может оказаться гораздо интереснее новых. По слухам, именно такая ситуация сложилась у актрисы Светланы Ходченковой. Хорошенько поразмыслив, звезда решила вернуться к бывшему, и пара планирует свадьбу.

С Петришиным Светлана встречалась с 2011 года. В мае 2015 года Георгий сделал Светлане предложение прямо на сцене во время спектакля в театре Киноактера, и звезда сказала «Да!» Но в феврале 2016 года актриса разорвала помолвку.

В конце прошлого года Петришину удалось возобновить отношения, и зимние каникулы Светлана сейчас провела в компании Георгия. «В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием на Бали. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках — это надо было видеть!» — рассказывали приятели актрисы.

И вот уже появились сплетни о скорой свадьбе. Если верить обозревателям, бракосочетание состоится летом. Правда, сама Ходченкова предпочитает не комментировать слухи.

Ранее знаменитость призналась, что не признает феминистических идей. «Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня всегда мужчина будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: „Меня любят миллионы, а ты даже букет цветов не подаришь!“ А потом я подумаю и пойму: „Он все равно меня любит, я это знаю“».