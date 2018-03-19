Звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова рассказала, как пережила трагическую смерть любимого мужчины

Актриса Ирина Печерникова стала известна после выхода фильма «Доживем до понедельника» — после этого артистка проснулась знаменитой, но по словам Ирины, успех она не успела почувствовать. «Я тогда лежала в больнице с двумя сломанными ногами, так что успех прошел мимо меня», — делится артистка.

Карьера Ирины складывалась прекрасно — она получала прекрасные роли и в театре, и в кино, чем вызывала зависть многих своих коллег. Актриса привыкла к тому, что о ней за спиной всегда распускали слухи, поэтому довольно рано научилась не обращать внимания на то, что о ней говорят.

Первым супругом Ирины стал польский музыкант Збигнев Бизон, с которым Печерникова познакомилась в Польше, когда восстанавливалась после перелома двух ног. Ради первого супруга Ирина уехала жить сначала в Польшу, а потом в Швецию и другие страны. «Но мне было тяжело, я не могла без работы, выдержала три года. Мы путешествовали, я видела разные города и страны — я не ожидала, что будет так тяжело, я к этому не привыкла. Но я так сильно любила, что терпела. Муж сам меня отправил в Россию на съемки, где я поняла, что больше не могу жить без работы», — признается Печерникова. Супруг артистки понял, что жену нужно отпустить. При этом супруги развелись далеко не сразу.

В скором времени Ирина встретила свою новую любовь — актера Бориса Галкина . Ирина считает, что ей не нужно было выходить замуж за Бориса. «Поторопилась, но не надо было. Да, были влюблены, но я уже не девочка, а женщина с опытом, а в результате мы все равно расстались. Как соединила нас профессия, так и разъединила», — вспоминает о своем браке с Галкиным Ирина.

Настоящая любовь пришла к Печерниковой довольно поздно — в 51 год. Тогда она встретила Александра Соловьева . «Если бы я не встретила Сашу, то думала бы. что любила и Збигнева, и Бориса», — признается артистка. Они познакомились задолго до того, как у них завязались отношения, но на тот момент у Александра была семья и подрастал маленький сын, а Ирина не хотела рушить семью. Лишь через восемь лет Александр и Ирина воссоединились.

"Он просто позвонил мне и сказал: «Сын поступил в институт. Ты меня еще ждешь?». Он приехал и больше мы не расставались. Он был очень светлым, добрым, талантливым. Мы даже не ссорились, только один раз", — говорит Ирина. Пара даже успела обвенчаться.

Ирина и Александр были вместе всего три года. В канун 2000-го года Соловьев трагически погиб. «Он пошел в театр по приглашению друзей — он не вернулся домой. Это было впервые в жизни, я стала звонить и искать его. На следующий день я стала обзванивать больницы. морги, милицию — тогда мобильников не было. В итоге, 6 января, я пошла в больницу и в морге смотрела всех неопознанных — его нигде не было. Как оказалось, он все это время был в коме в Склифе. Он из нее не вышел и через шесть дней, в Новый год, его не стало», — вспоминает Ирина.

Она долгое время не могла поверить в смерть любимого мужчины. Печерникова даже не помнит, что происходило в первые несколько лет после утраты Саши. В скором времени умер отец Ирины и даже ее собака. «Говорят, время лечит — ничего оно не лечит, лишь притупляется. Меньше радости стало. Как-то все это я выдержала — рядом были родные, друзья. Много времени проводила на даче — там легче было», — признается актриса.