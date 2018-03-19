Жена Джеймса Белуши подала на развод после 20 лет брака

Как известно, звезда фильмов «К-9, „Кудряшка Сью“ и „Красная жара“ последние 20 лет жил в браке с Дженнифер Слоун . Она подарила ему дочь Джемисон и сына Джареда. Также у Джеймса Белуши есть сын Роберт от первой жены Сандры Дэвенпорт. Одно время он был женат на Марджори Брэнсфилд, но этот союз продлился лишь два года. Артист продолжает сниматься в кино, но в его личной жизни снова появились проблемы.

На днях стало известно, что в начале марта Слоун подала на развод в суд. В иске она указала причину своего решения — „непримиримые противоречия“. После долгих лет брака она рассчитывает на то, что Джеймс будет ей выплачивать достойное содержание. Женщина хочет ежемесячно получать от него 15 тысяч долларов. Она надеется, что он не обделит 18-летнюю дочь и 16-летнего сына деньгами. Для актера это уже третий развод, но он заверил, что этот разрыв переживает сильнее других, сообщает EG.ru

Джеймс Белуши с женой / фото: EG.ru Белуши не стал отрицать, что в последнее времени они с женой часто ссорились. Однако актер пояснил, что 20 лет совместной жизни невозможно вычеркнуть из памяти в один миг. Поклонники переживают за артиста и надеются, что он не впадет в депрессию из-за случившегося. Они отмечают, что Джеймс выглядит великолепно для своего возраста и еще может встретить новую любовь.