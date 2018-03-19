Ещё
Жена Джеймса Белуши подала на развод после 20 лет брака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Джеймса Белуши подала на развод после 20 лет брака 

Teleprogramma.pro 14 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, звезда фильмов «К-9, „Кудряшка Сью“ и „Красная жара“ последние 20 лет жил в браке с Дженнифер Слоун. Она подарила ему дочь Джемисон и сына Джареда. Также у Джеймса Белуши есть сын Роберт от первой жены Сандры Дэвенпорт. Одно время он был женат на Марджори Брэнсфилд, но этот союз продлился лишь два года. Артист продолжает сниматься в кино, но в его личной жизни снова появились проблемы.
На днях стало известно, что в начале марта Слоун подала на развод в суд. В иске она указала причину своего решения — „непримиримые противоречия“. После долгих лет брака она рассчитывает на то, что Джеймс будет ей выплачивать достойное содержание. Женщина хочет ежемесячно получать от него 15 тысяч долларов. Она надеется, что он не обделит 18-летнюю дочь и 16-летнего сына деньгами. Для актера это уже третий развод, но он заверил, что этот разрыв переживает сильнее других, сообщает EG.ru.
Джеймс Белуши с женой / фото: EG.ru  Белуши не стал отрицать, что в последнее времени они с женой часто ссорились. Однако актер пояснил, что 20 лет совместной жизни невозможно вычеркнуть из памяти в один миг. Поклонники переживают за артиста и надеются, что он не впадет в депрессию из-за случившегося. Они отмечают, что Джеймс выглядит великолепно для своего возраста и еще может встретить новую любовь.
Teleprogramma.pro: последние новости
Сати Казанова впервые заговорила о тяжелом расставании с возлюбленным и панических атаках Виктория Дайнеко мечтает о рождении второго ребенка Муж Пелагеи после слухов о неверности дарит ей шикарные подарки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Почему детей стоит рожать после 30 лет9
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение