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Еще не разведенная Джоли сама сделала предложение руки и сердца новому возлюбленному
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Еще не разведенная Джоли сама сделала предложение руки и сердца новому возлюбленному 

Passion.ru 13 часов назад
Фото: Passion.ru
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли с детьми Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой Анджелина Джоли с экс-супругом Брэдом Питтом Анджелина Джоли и Брэд Питт в фильме «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли Анджелина Джоли В Сети муссируются слухи о том, что Анджелина Джоли вновь собралась под венец, еще не успев развестись с Брэдом Питтом. Говорят, избранником актрисы и режиссера стал камбоджийский режиссер и музыкант Прач Ли. «Она ждет не дождется подписания документов о разводе с Брэдом и хочет сразу же оформить отношения с Прачем. Дело в том, что мистер Ли уговаривает Энджи завести общего ребенка, и актриса заявила, что это возможно лишь в официальном браке, и сама попросила любовника жениться на ней. Он не против», — сообщил инсайдер американскому журналу Life&Style. Напомним, Джоли объявила о расставании с Питтом осенью 2016 года после двух лет брака. У пары шестеро общих детей, троих из которых звезда родила сама, а еще трое — приемные. Фото: Global Look Press, Instagram
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