Ани Лорак: Рожать второго ребенка мне некогда!

Певица Ани Лорак рассказала Sobesednik.ru о том, как ей удается поддерживать чувства и чем она балует супруга.

Ани Лорак своим примером отрицает утверждение, что знаменитости несчастливы в личной жизни. Звезда живет душа в душу со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу

«Муж — главная награда в жизни»

— Я думаю, что не стоит ждать любви, а нужно первой дарить ее тому человеку, который тебе нравится, — говорит Ани. — По крайней мере, если вам кто-то симпатичен, сделайте шаг и поймете, как действовать дальше. Если он ответит взаимностью, значит, прекрасно. А если нет, то зачем тратить свое время? Я никогда не ждала любви и всегда давала ее первой. Так получалось, что люди сами стали оказывать знаки внимания. Я абсолютно уверена: что мы излучаем, то и притягиваем!

С супругом Лорак вместе уже двенадцать лет. Артистка уверяет, что к поклонникам благоверный ее совсем не ревнует. Потому как знает, что звездная жена всегда на связи.

— Он любит удивлять меня своим вниманием, — говорит Ани. — Каждый наш день проходит в переписке по 25 раз. Очень важно держать эту линию связи и не терять ее. Как бы ты ни был занят, нужно всегда находить время для любимого человека. От мужа я не жду поступков. Просто хочу, чтобы он был счастлив. То, что мой муж мне дает на расстоянии любовь и поддержку — это самая главная награда в моей жизни.

Лорак категорически не согласна, что с годами чувства между супругами становятся прохладнее. Звезда уверяет, что в их отношениях ничего не изменилось.

— Мы чувствуем, что только что влюбились друг в друга, хотя с момента нашего знакомства прошло уже 12 лет, — продолжает Ани. — Потому что любовь — это как колодец. Знаете, когда ты копаешь, а вода все прибывает и прибывает. Нужно все время работать над собой и не ждать, что тебя должны любить, потому что ты такой прекрасный. Он очень любящий и понимающий мужчина, мне, наверное, очень повезло. А еще никогда не ревнует к поклонникам. Я никогда его не успокаивала.

«Приучать дочь к публичности не хочу»

По словам Ани, она старается баловать супруга в те дни, когда они находятся вместе. В арсенале звезды — целый набор.

— Балую его любовью, поцелуями, массажами, — говорит звезда. — Вкусными завтраками. Он любит омлет с сыром. Когда я дома, то часто его готовлю. Он тоже любит меня удивлять. Может без повода дарить цветы. Мне это приятно. Бывает, я намекаю ему: вот в том магазине уже отложено платье, которое мне нравится. И он покупает. В прошлом году мы отправились в путешествие, отдыхали в Париже. Мы любим поездки. Уже были во многих романтических местах мира. Во время выездов у нас есть возможность побыть наедине.

Пара воспитывает дочь Софию, которой в этом году исполнится семь лет. В отличие от Киркорова, девочку Ани Лорак очень редко выводит в свет. И считает, что поступает абсолютно правильно.

— Мне кажется, что ей пока рановато светиться, — говорит звезда. — Публичность — это большое испытание для ребенка. В человека, который на виду, летит очень много стрел — как любви, так и не совсем. И это надо выдерживать. У меня уже выработался иммунитет, а у ребенка его нет. У мужа, слава Богу, тоже нет желания появляться и сверкать. Сверкаю я за всех одна! Я очень рада, что мой супруг совсем непубличный человек. Двоих публичных людей в семье все-таки, на мой взгляд, многовато.

— Дочка еще не просит подарить ей братика или сестричку? — интересуемся мы у звезды.

— Просит очень! И я очень хочу! Но когда? Пока у меня времени нет совершенно!

«Боюсь превратиться в поросенка!»

Роскошным внешним видом Лорак невозможно не восхищаться. Кажется, звезда совсем не меняется. 39-летняя певица выглядит минимум на пятнадцать лет моложе.

— Надо умеренно питаться, чтобы не превратиться в маленького поросеночка, — открывает свой секрет артистка. — А еще необходимо слушать красивую музыку, подпитывать внутренне свою богиню красоты. Девушки часто думают: сейчас нанесем хороший тон, накрасим ресницы, и все будет в порядке. Это не так. Настоящая красота идет изнутри. И мужчины это всегда видят!