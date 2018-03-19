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Анджелина Джоли выходит замуж за миллиардера
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Анджелина Джоли выходит замуж за миллиардера 

Popcake.tv 13 часов назад
Фото: Popcake.tv
Сенсационное известие сообщил источник;, самая красивая девушка Голливуда Анджелина Джоли готовится к свадьбе. По сообщениям коллег, актриса встретила мужчину и сразу после бракоразводного процесса, вновь планирует связать себя узами брака.
Как мы уже писали ранее, новый мужчиной Джоли стал британский миллионер, которое тщательно скрывает актриса. По одной из версий, это близкий друг любимого мужчины Рианны Хассана Джамиля.
«Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец. Влюбленная актриса сама предложила пожениться. Он буквально светится от счастья, чего не было долгие годы в браке с Бред Питтом», — рассказал источник.
Со слов инсайдеров, торжество планирует в конце года в одном из поместий Лондона, куда актриса планирует переезд в ближайшее время.
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