Бабкиной 68 лет: без макияжа и с любимым мужчиной

19 марта певица и телеведущая отмечает день рождения. Одним из первых ее поздравил гражданский муж Евгений Гор.

Глядя на Надежду Бабкину , сложно поверить в возраст певицы, особенно если учесть, сколько у нее энергии. Она успевает вести «Модный приговор», руководить своим театром «Русская песня», гастролировать, заниматься внуками и бывать в романтических путешествиях с любимым мужчиной. Редакция Wday.ru выяснила, как изменилась жизнь звезды за последний год.

Естественная красота

Если некоторые женщины боятся пойти выкинуть мусор, будучи не накрашенными, то Надежда Георгиевна выставляет фотографии без макияжа в Instagram. Бабкина не стесняется поделиться селфи из самолета, когда летит на отдых с любимым Евгением Гором или выложить домашний снимок в халате. В день своего рождения певица опубликовала фото с Евгением и коллегами, они первыми поздравили ее с самого утра. На ней не было и капли макияжа. Поклонники отметили, что их любимица как всегда прекрасно выглядит. А ее коллега по программе «Модный приговор» историк моды Александр Васильев тем временем раскрыл фанатам Бабкиной один из ее секретов. Оказывается, красится она сама.

«Если накануне вечером она пела, скажем, в Тюмени, то в Москву возвращается самолетом в 5 утра. Пока ее автомобиль мчится на огромной скорости в «Останкино», она сама себе делает макияж перед зеркалом на заднем сиденье. И появляется в телецентре уже во всеоружии. Вот такая уникальная женщина!» — поделился Васильев.

Счастлива в любви

Если в творчестве и карьере Бабкина была успешна, то в любви ей не так везло. Первое сильное чувство настигло будущую звезду в 17 лет. Избранник был женат, но бросать жену и дочь не собирался. В документальном фильме «Моя правда. Надежда Бабкина» на «Пятом канале» певица рассказала, что пошла прямо к жене любимого, чтобы предложить ей поделиться мужем. В итоге испуганная супруга сообщила о развратном поведении Надежды руководству музучилища. Разразился скандал, а мужчина предложил настойчивой девушке расстаться.

Официально певица была замужем лишь раз. Со своим будущий супругом, джазменом Владимиром Заседателевым, который в 70-х играл в ВИА «Лейся песня», она познакомилась на гастролях. Вскоре пара сыграла свадьбу, и у них родился сын Даниил. Однако артистка карьеру не оставила и продолжала активно выступать и даже предложила Владимиру уволиться с работы — пока у нее творческий подъем и она получает приличные гонорары. Владимир согласился, но очень скоро понял: Надежда становилась все популярнее, а он стирал дома пеленки. Брак распался, когда, будучи подростком, сын пары вместе с друзьями угнал машину. Ребята попали в жуткую аварию. Даниила в тяжелом состоянии привезли в больницу. Бабкина, набросив пальто на ночную рубашку, побежала к сыну, а муж остался спать. Сейчас Бабкина говорит, что ушла от Владимира в первый же день после аварии сына, потому что не смогла простить ему равнодушие.

Новое сильное чувство пришло к звезде в 55 лет, когда она того совсем не ждала. На конкурсе молодых исполнителей в Саратове Надежда Бабкина встретила 25-летнего певца Евгения Гора и влюбилась с первого взгляда. Уже более десяти лет Надежда Георгиевна и ее любимый Женя вместе.

Смелый и строгий руководитель

Несмотря на занятость на телевидении, Надежда Георгиевна не только руководит собственным театром, но и сама в нем играет. Прошлой осенью певица продемонстрировала премьеру — весьма провокационный спектакль «Омут любви», в котором поклонники увидели народницу Бабкину в необычной роли — хозяйки дома терпимости. Перед зрителями предстала совершенно другая Надежда Георгиевна — в платье с корсетом и сигаретой в руке. Спектакль прошел на ура!

Трижды бабушка

Единственный сын певицы воплотил в жизнь ее мечту. Ей самой не удалось стать многодетной мамой, зато Даниил и его супруга Татьяна подарили Бабкиной троих внуков. Старшему, Георгию, уже восемь лет. Осенью он пошел в первый класс в сопровождении любимой бабушки.

— Для Гоши это самый настоящий праздник — начинается новый этап в его жизни. Еще в марте на день рождения ему подарили набор первоклассника со всеми нужными вещами для школы — от тетрадей до пластилина. Он был так счастлив! Школа у нас хорошая, с историей — ей уже 25 лет, хороший педагогический состав. Одобряю выбор родителей. Перед первым сентября дала внуку напутствия, чтобы серьезно к урокам относился, а к старшим — с уважением, и всегда здоровался первым, — поделилась тогда певица.

Младшим внучкам — четырехлетней Вере и двухлетней Марфе — все это только предстоит.

— Пирожки не пеку, на месте не сижу, но внуки меня очень любят, — говорила Бабкина в интервью Wday.ru. — Порой, когда еду к себе за город, валюсь с ног, хочется зайти, сесть на диван и утопнуть в нем. Стоит моей машине показаться во дворе, как двери открываются, бегут Георгий, Верочка и кричат: «Надя, мы так соскучились!» План упасть без сил тут же отменяется, начинается всевозможная суета.

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