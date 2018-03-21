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Джастин Бибер нашел замену Селене Гомес через пару недель после их расставания
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Джастин Бибер нашел замену Селене Гомес через пару недель после их расставания 

WMJ.ru 21 марта 2018
Фото: WMJ.ru
О расставании Джастина и Селены стало известно всего несколько дней назад. После этого Гомес улетела в Австалию, где она отдыхает на яхте с друзьями, а Бибер снова начал тусоваться. Накануне его видели в ночном клубе Голливуда в компании красотки. Пара вместе отдыхала в одном заведении, а через некоторое время вместе с Патриком Шварценеггером и его подругой Эбби Чемпион отправилась в другой клуб. Под утро девушка и Джастин уехали в нему домой. Журналисты рассекретили личность новой подруги Бибера. Ей оказалась Баскин Чемпион, сестра Эбби.
Красавица работает моделью, а в в 2014 году стала Miss Alabama Teen. Любопытно, что же связывает ее с Джастиной: просто дружба или нечто большее?
Будем следить за развитием этих отношений.
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Фото:Instagram, Global Look Press, East News
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