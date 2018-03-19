Ещё
В Пермском крае 26-летнего мужчину осудили за секс 14-летней школьницей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае 26-летнего мужчину осудили за секс 14-летней школьницей 

АиФ Пермь 11 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Молодого человека из Чайковского осудили за секс со школьницей. Причём, попался он уже второй раз. И с той же девушкой.
Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, в январе 2018 года 26-летний молодой человек встречался с 14-летней школьницей и вступал с ней в интимные отношения. Он прекрасно знал, сколько ей лет, однако встреч не прекращал. Ранее его уже судили за совершение такого же преступления в отношении той же девушки.
Мужчину признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
АиФ Пермь: последние новости
«Повышать иммунитет не надо». Закаляйтесь, пейте кефир и зелёный чай В Пермском крае принимают заявки на конкурс будущих мам В Перми прошёл конкурс красоты «Юная Прикамская красавица-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Почему детей стоит рожать после 30 лет9
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение