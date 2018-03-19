В Пермском крае 26-летнего мужчину осудили за секс 14-летней школьницей

Молодого человека из Чайковского осудили за секс со школьницей. Причём, попался он уже второй раз. И с той же девушкой.

Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, в январе 2018 года 26-летний молодой человек встречался с 14-летней школьницей и вступал с ней в интимные отношения. Он прекрасно знал, сколько ей лет, однако встреч не прекращал. Ранее его уже судили за совершение такого же преступления в отношении той же девушки.

Мужчину признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.