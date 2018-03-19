Как сплотить семью, когда все сложно

Психолог Ольга Самойлова рассказывает, что делать в сложных жизненных ситуациях.

Как вы думаете, что объединяет семью и что делает ее сплоченной? Конечно же, не сам факт нахождения под одной крышей, не штамп в паспорте и не непосредственное родство. Семью объединяют общие устремления, занятия, интересы и грамотное разрешение конфликтов, которые являются естественной составляющей нормального функционирования любого коллектива.

На этапе влюбленности обычно не требуется никаких особых усилий, чтобы успешно разрешать споры. Как правило, влюбленные стараются не конфликтовать, поскольку хотят больше нравиться. Но потом гормональный фон приходит в норму, снижается накал эмоций, рождаются дети и вслед за ними появляются дополнительные проблемы, поэтому пара, не умеющая разумно разрешать свои конфликты, все чаще увязает в атмосфере хронической ссоры, испытывая раздражение от неудавшихся попыток что-либо исправить. И постепенно отдаляется друг от друга.

Конфликты в семье случаются по самым различным причинам: начиная от мелких бытовых неприятностей и заканчивая вселенскими противостояниями. И проявляются они по-разному: кто-то спокойно говорит, кто-то кричит, кто-то дуется по две-три недели.

И если в семье произошел конфликт, это нормально. Это означает, что члены семьи небезразличны друг другу, а их отношения развиваются. И чтобы при наличии конфликтов семья оставалась сплоченной, нужно правильно их решать, вовремя вскрывая их истинные причины и работая с ними. Причины семейных конфликтов

Обычно ссоры, споры и противостояния возникают из-за неудовлетворенных потребностей одного или нескольких членов семьи. Эта потребность может быть личностной, физиологической или эмоциональной. Неудовлетворенная потребность вызывает сильное напряжение, которое никак не помогает испытать удовлетворение. Долго жить в напряжении человек не может, поэтому возникает конфликт.

Приведем пример. Одна моя знакомая семья чуть не развалилась из-за игровых автоматов. Красавица жена Ирина, спокойный работающий муж Игорь, любознательный ребенок. Все было совершенно безоблачно, пока из квартиры не стали пропадать деньги, вещи и накопления со счетов. Муж все время называл разные причины. Однажды Ира не нашла денег, отложенных на еду. Когда Игорь во всем признался, был жуткий скандал с киданием посуды и разбиванием окон. Ребенок, по счастью, был у дедушки.

Ира с Игорем не смогли быстро решить проблему, часто ругались, ребенок чувствовал конфликт, стал плаксивым, капризным. Позже к скандалу подключилось и пожилое поколение семьи. Свекровь обвиняла во всем Иру: «Ты не пара моему сыну, не умеешь его заинтересовать, плохо готовишь, вот он и сбежал к автоматам. И радуйся, что не к любовнице». Мама Иры обвиняла

Игоря в неуспешности, нерадивости и ленивости. А дедушка вообще хотел забрать внука к себе.

Как мы видим, семья разобщилась, а конфликт вскрыл и другие подавляемые потребности каждого. И ведь никто не спросил Игоря: «А зачем ты это делал?»

Тут и всплывает вторая причина семейных конфликтов — нехватка информации для принятия решения. Зачастую не все члены семьи говорят о своих взглядах, интересах, потребностях, пока это не всплывет в конфликте. Кому-то некогда об этом говорить, кому-то стыдно и так далее. Что делать, если в семье произошел конфликт

Удалить с «поля боя» детей. Дети очень эмоциональны и травматичны, они не должны лицезреть ни оскорбления, ни метание посуды, ни разбивание окон. Не говоря уже о физическом воздействии. Если вам хочется поругаться, прогуляйтесь на улицу или тихо выясняйте отношения во время сна ребенка, в крайнем случае в другой комнате.

Включить свою мудрость, разумность и спокойствие. Без всего этого невозможно эффективно решить проблему.

Понять, что конфликты — это нормально. И отстаивание своей точки зрения — тоже.

Остановить посторонних лиц с их потребностями. В приведенном примере Ире полезным было бы остановить свекровь так: «Мы сейчас обсуждаем игровые автоматы, а не меня. Спасибо вам за то, что переживаете за нас. Мы разберемся сами». Ирину маму можно было бы остановить так: «Спасибо тебе за поддержку. Пожалуйста, не оскорбляй моего мужа. Мы разберемся сами».

Установить истинную причину конфликта. Как показывает практика, человек, встревая в проблемы, не думает о других и тех последствиях, проблемах, которые он принесет семье. Другими словами, человек целенаправленно не ставит своей задачей навредить семье.

В данном случае важно без эмоций рассказать виновнику, к каким последствиям привело его поведение. Также важно описать свои эмоции. Дальше потребуется спросить: «А зачем/почему ты это сделал? Что хотел? Чего не хватало?» Иногда для этого может потребоваться помощь психолога. Позже в откровенной беседе с Игорем выяснилось, что на него очень давила авторитарность жены, ему не нравилось жить «по плану» и очень хотелось «азарта, эмоций, драйва».

Вместе придумать альтернативные безопасные способы удовлетворения этих потребностей. В нашем примере Игорь увлекся парашютным спортом и стал активно участвовать в городских квестах. А Ира пошла работать учителем и реализовывала свою авторитарность в классном руководстве.

Вместе придумать, как устранить последствия. Игорь по своей воле прекратил общение с игровыми автоматами, вернул деньги, купил необходимые вещи и стал проводить больше времени с семьей.

Не возвращаться к пройденному. Если конфликт действительно решен, категорически нельзя обсуждать его дальше. Даже в качестве примера. Как говорится, «кто старое помянет — тому глаз вон».

Желаю вам не стесняться вовремя озвучивать семье свои потребности, реализовывать их безопасными способами, и тогда все будет хорошо.