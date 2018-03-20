Быстрые свидания и с чем их едят

Пока народ отдыхал после трудовой недели и обдумывал, кому же отдать голос на выборах, корреспондент «Хороших новостей» отправился устраивать свою личную жизнь (ну… как отправился — отправили на разведку боем). На «Быстрые свидания»! Формат этих встреч таков: семь мужчин и семь женщин (количество варьируется в зависимости от набора) от 20 до 50 лет общаются друг с другом по 15 минут в надежде найти «родственную душу». А вот кто туда приходит, как проходят знакомства и возможно ли встретить свою судьбу, мы и пытались выяснить.

Но прежде расскажем, что интересного подметили перед началом действа.

1. Дам попросили прийти на полчаса пораньше (видимо, опасаясь привычки вечно опаздывать). Оказалось, с точностью до наоборот: опоздали мужчины. Почти все. Впрочем, простим, ведь некоторые из них ехали издалека: не из отдаленных районов Челябинска, а прямо из других городов области — вот так рвение.

2. Судя по всему, женщины настроены серьезно: основная возрастная категория 35-45 лет, внешне стараются вести себя непринужденно, но в глазах видна затаенная надежда. Перед началом свиданий бегают к зеркалу, прихорашиваются, подправляют мейк, расспрашивают тех, кто уже не впервые (и такие были, правда, не смогли найти подходящего кандидата).

3. В качестве палочки-выручалочки на случай, если разговор не будет клеиться сам собой, выдают список вопросов: Какой твой любимый фильм? Любишь ли и путешествовать? Как относишься к животным? и даже про любимый цвет. Мужчинам, кстати, такие штуки не выдавали.

А вот и рыцари подъехали.

Первым ко мне подсаживается 34-летний Д. Он работает зубным техником и доучивается на стоматолога. Вырос в деревне и говорит, что парень рукастый: например, сейчас с братом ремонтирует старый мотоцикл. По складу характера спокойный, немного пассивный, либо просто не слишком общительный, хотя на вопросы отвечал охотно, без стеснения. Честно признается, что ему нужна девушка более активная, инициативная, зажигательная, нежели он, но при этом «без перебора».

В конце беседы искренне удивился: «А ты что вопросы заранее приготовила? Я вот даже не знаю, что спрашивать».

Второй претендент — 48-летний Ю. Понятно, что возрастные категории не совпадают, поэтому Ю. изливает душу о бардаке и передрягах в строительстве дорог (где он и работает), об одиноком быте и, мечтательно глядя вдаль, заявляет, что ждет «звезду пленительного счастья». Почему же, спрашиваю, хорошую женщину себе не найдете? «А где же ее найдешь? Пришел с работы, помылся, поел, лег спать, пошел на работу». И вот что поразительно: только что было «все плохо» да еще и приправленное редким, но крепким словцов, а потом вдруг из ниоткуда взявшийся оптимизм, ничего, мол, все наладится, все изменится.

42-летний М. был немногословен, зато мимика ходуном ходила, а глаза посматривали заигрывающе. Сам он при этом почти ничего не спрашивал, а на вопросы отвечал максимально кратко. От безысходности я даже потянулась к пресловутому списку вопросов, но и тут не срослось:

— А вы смотрите кино?

— Да, иногда я хожу в кинотеатр в «Алмазе».

— Какие фильмы больше нравятся?

— Фантастика.

Тут уж я решила рубануть и поинтересоваться личным (а вдруг сработает? хотя нам советовали разговаривать на нейтральные темы). Почему не сложились отношения с сожительницей, узнать так и не удалось, зато С. действительно разговорился: воодушевленно объяснял, что в семье мужчина и женщина должны все делать вместе, а не разбредаться по своим делам, придя с работы, что модель женщина готовит ужин, а мужчина лежит на диване неправильная, разъединяющая людей, и… прозвенел колокольчик — сигнал о смене собеседников.

При встрече с 30-летним С. сразу обратила внимание на уставший вид и черные круги под глазами. О себе рассказал, что работает на железной дороге, на досуге «смотрит телек», в основном Comedy и «пьет пивко с друзьями», хочет поехать отдохнуть в Таиланд. Для порядка сказал, что хочет «ну… карьерный рост, семью», но, кажется, ему и так неплохо.

28-летний А. по первому образованию физик, по второму — юрист работает инженером. Сразу запомнился тем, что вместо обычного «Привет» услышала вежливое «Здравствуйте», да и всю беседу обращался на «вы». Робел, но, перебарывая застенчивость, старался поддерживать разговор, живо интересовался тем, чем увлекаюсь. Сам же он любит посещать музеи и немного рисует акварелью, иногда пишет научные статьи.

Уж подумала было, что изначальная теория, что на «Быстрые свидания» приходят только люди, которым сложно знакомиться в жизни, подтверждается, как вдруг налетел человек-ураган. А. 29 лет, работает HR-специалистом, второе образование — психолог, а третье — кондитер. Но главное не это. Вставить реплику в словесный поток А. было едва ли возможно, зато слушать весьма увлекательно. Оказалось, он ищет любовь всей своей жизни: «ту самую, ради которой можно строить Тадж-Махал, сворачивать горы, которой можно дышать и жить в горе и радости» (дословная цитата). Парень даже выстроил свою концепцию любви: открыл, правда, на практике только первые две стадии: страсть и влюбленность — теоретически дальше должны были наступить «холодный интерес» и «совместный путь в одной упряжке, который проходите нога в ногу». Напрашивался вопрос: для чего же такому гиперобщительному человеку идти сюда? Но и его я задать не успела, как он принялся на него отвечать. Объяснил тем, что это лишь один из инструментов, чтобы найти ту единственную.

Последний — 36-летний С., как выяснилось позже, и вовсе здесь понарошку: «попросили заскочить на пару часиков» — наверное, недобор мужчин был. О своей работе рассказывать категорически отказался: не сработало ни хлопанье ресничками, ни хитрые уловки, ни каверзные вопросы. Даже закрались подозрения, что что-то нечисто, особенно, когда взгляд упал на давно сбитые костяшки, а от насмешливо-изучающего взгляда становилось несколько не по себе. Поглядывал на часы и явно хотел поскорее доиграть свою роль и уехать.

Вот и закончились двухчасовые экспресс-знакомства. А что дальше? Дальше — упование на удачу. Каждый участник отмечал в своих бланках тех, кто ему понравился, плюсиком. Остальное — дело техники. Если "плюсики" обоюдны — организатор высылает номера телефонов, а нет — значит, не судьба. Кстати, никто даже не пытался пообщаться или спросить контакты после мероприятия: то ли не возникло обоюдных симпатий, то ли побоялись, то ли доверились правилам игры. Справедливости ради отмечу, что мне на следующий день прилетела смс-ка с двумя номерами. А остальное… оставим за скобками.