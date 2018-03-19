Дженнифер Лоуренс проверяет бойфрендов на венерические заболевания

В своем последнем интервью известная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что является гермофобов. Напомним, что к таким людям относятся личности, которые испытывают панический страх микробов и инфекций. Именно поэтому, как сообщает сама девушка, она не занимается сексом.

«Я гермофоб. А мужской орган — опасный, поэтому я всегда проверяю бойфрендов на отсутствие венерических заболеваний», — сообщила Дженнифер.