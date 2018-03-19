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Дженнифер Лоуренс проверяет бойфрендов на венерические заболевания
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Дженнифер Лоуренс проверяет бойфрендов на венерические заболевания 

Popcake.tv 7 часов назад
Фото: Popcake.tv
В своем последнем интервью известная актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что является гермофобов. Напомним, что к таким людям относятся личности, которые испытывают панический страх микробов и инфекций. Именно поэтому, как сообщает сама девушка, она не занимается сексом.
«Я гермофоб. А мужской орган — опасный, поэтому я всегда проверяю бойфрендов на отсутствие венерических заболеваний», — сообщила Дженнифер.
Также она сообщила, что давно не имела интимной близости, несмотря на то, что ей очень хотелось бы с кем-то встречаться. Но в наше время платоническая любовь совсем не ценится. Лоуренс признается, что быть одной очень тяжело. В прошлом году она встречалась с известным кинорежиссером Дарреном Аронофски. Осенью пара рассталась.
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