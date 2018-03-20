Методика пробуждения эрогенных зон

Мы внимательно изучили подробную методику пробуждения эрогенных зон вместе с сексологом и программным директором Центра сексуального образования Secrets Валерией Агинской и делимся с вами…

Тело женщины — сплошная эрогенная зона. Мы вздрагиваем в ожидании, когда чувствуем прикосновение к коленке, робеем, ощущая крепкую руку на талии, возбуждаемся, когда эта же рука ласкает самые чувствительные места на нашем теле. Можно долго говорить о том, что все женщины разные и что великое множество эрогенных зон на теле у каждой из нас отзывается по-разному. Грудь, шея, губы, колени — те эрогенные зоны, о существовании которых знают все женщины и мужчины. Но ведь получать сексуальное удовольствие можно и от ласк кистей рук и даже ушей. Вопрос же состоит только в том, отзываются ли эти зоны на прикосновения или их еще никто не разбудил.

В первую очередь стоит сказать, что главная эрогенная зона — это наш мозг. Должное необходимо отдать нейронам, на которых в буквальном смысле и держатся все наши сексуальные ощущения. Как только партнер целует вас, скажем, в шею, нейроны мгновенно посылают в мозг сигнал о прикосновении. Вам приятно, и если партнер каждый вечер уделяет внимание этой зоне, нейроны, получая cхожие сигналы из раза в раз, образуют прочную нейронную связь. Благодаря ей мозг понимает: если нас целуют в шею, значит, нам хорошо.

Но нейронные связи не сделаны из стали, им свойственно ослабевать. Такое часто случается у кормящих женщин, которые ограничивают мужчину в ласках груди. И если до кормления женщина получала небывалое удовольствие от нежной стимуляции, то во время кормления эта связь затухает, и следующая стимуляции груди может уже не принести былого удовольствия.

Но не спешите расстраиваться! «Спящие» нейронные связи можно легко вывести из состояния покоя. Вы можете заняться этим в одиночестве или подключить к процессу своего мужчину. Например, он может ласкать одновременно уже пробужденную зону и спящую. Работает такая схема без всяких «но». Стимуляция клитора как пробужденной зоны с одновременной стимуляцией спящей — так называемой зоны G — поставит ваш мозг в тупик. Удивительно: ласкают влагалище, а вы получаете удовольствие, хотя раньше не испытывала его от проникновения. Именно эта техника связана с выработкой рефлекса оргазма.

Еще один вид парного досуга, который сможет обеспечить вам активную нейронную встряску, — это массаж. Попросите его уделить внимание каждому сантиметру вашего тела. Такие ласки будут интенсивнее и помогут избавиться от зажимов, которые возникают на нашем теле вследствие напряженной или усердной работы. Используйте масла с любимыми ароматами, лучше всего подойдут корица или сандал, они будут действовать на организм изнутри и помогут возбудиться. И не забывайте о своем спутнике! Во-первых, эротический массаж никогда не бывает лишним, а во-вторых, на теле вашего возлюбленного дремлет ничуть не меньше эрогенных зон, чем на вашем, и их пробуждение наверняка сделает его чуточку счастливее.

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Если же вы решили приступить к пробуждению своего тела в одиночестве — уделите этому время. Примите ванну, зажгите свечи, расслабьтесь. Поглаживайте свое тело руками, начиная с легкого массажа шеи и плеч и заканчивая нежной стимуляцией стоп. В процессе такого «пробуждения» чувствительные зоны будут отзываться, уделяйте им особое внимание. Ласкайте, легко сжимайте, концентрируясь при этом на приятных ощущениях, которые дарит вам стимуляция. Не торопитесь и не переживайте, если с первого раза не почувствуете особого удовольствия — тело непременно даст обратную связь. Через неделю такой практики к ласкам руками можно подключить маленький вибратор, чтобы воздействие на зоны получилось более глубоким. Как показывает практика, 21 день такой работы со своими ощущениями дает удивительный результат.

Изучение собственного тела позволит понять себя, стать более раскрепощенной и научить партнера ласкать себя так, как тебе нравится. Что гарантированно улучшит сексуальную жизнь и ощущения в сексе. Пробужденные эрогенные зоны будут быстрее приходить в состояние возбуждения и ярко отзываться на прикосновения, сильнее и сильнее укрепляя связь между тактильными ощущениями и мозгом.