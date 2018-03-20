Дочь актера Василия Васильева считает, что вторая жена ее отца препятствует их встречам 

Актер Василий Васильев стал известен после участия в съемках фильма «Неуловимые мстители». Тогда ему было всего 16 лет. У него есть супруга Марианна Мерцалова, которая подарила ему двух дочерей: Есению и Кристину. Однако лишь недавно исполнитель роли Яшки-цыгана рассказал о своей первой семье и старшей дочери на передаче «Пусть говорят». Там же впервые за долгие годы он встретился с наследницей Кнеей Мачадо.
Девушка уже давно живет в Португалии вместе с мужем и управляет собственным рестораном. Старшая дочь Васильева пообщалась с журналистами и поделилась воспоминаниями из детства, а также рассказала об отношениях с отцом. По ее словам, сначала ее папа был счастлив с ее мамой Галиной Храмовой, но потом он влюбился в Марину Юрьевну, которая стала петь в его ансамбле. «Несколько лет он разрывался между двумя женщинами, пока все же не развелся», — отмечает Кнея. По ее словам, после расставания с женой актер поместил Галину в клинику, где лечат от алкогольной зависимости, а его несовершеннолетнюю дочь увезли в табор. Несколько лет девушка прожила в таборе, а иногда приезжала в гости к отцу и его новой избраннице.
Василий Федорович обрел семейное счастье с женой Мариной и дочками Есенией и Кристиной. Фото: Instagram.com Кнея не стала скрывать, что ей было обидно, так как Васильев воспитывал дочь жены от предыдущих отношений Есению как родную, а она лишь изредка виделась с отцом. По ее словам, однажды Галина хотела ее навестить, когда вся цыганская семья отправилась на гастроли. «Папа так испугался, что Королевна, как он называет жену, и мама столкнутся лицом к лицу, что пытался сделать все возможное, чтобы они не встретились», — поделилась Кнея, но она до сих пор не знает, почему отец так боялся встречи бывшей и нынешней жен. Она также опровергла информацию о том, что ее мама дружила с Мариной Юрьевной. Много лет старшая дочь актера не была на родине. Однако шесть лет назад она приезжала в Россию и хотела увидеться с отцом и сестрами. Тогда Василий Федорович предложил ей увидеться на вокзале. Недавно они вновь встретились на передаче и больше не виделись. По словам Кнеи, она звала папу в гости, но он не приехал. «Видимо, надавила Королевна», — поделилась своим мнением старшая дочь актера с EG.ru.