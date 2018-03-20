Дочь актера Василия Васильева считает, что вторая жена ее отца препятствует их встречам

Актер Василий Васильев стал известен после участия в съемках фильма «Неуловимые мстители». Тогда ему было всего 16 лет. У него есть супруга Марианна Мерцалова, которая подарила ему двух дочерей: Есению и Кристину. Однако лишь недавно исполнитель роли Яшки-цыгана рассказал о своей первой семье и старшей дочери на передаче «Пусть говорят». Там же впервые за долгие годы он встретился с наследницей Кнеей Мачадо.

Девушка уже давно живет в Португалии вместе с мужем и управляет собственным рестораном. Старшая дочь Васильева пообщалась с журналистами и поделилась воспоминаниями из детства, а также рассказала об отношениях с отцом. По ее словам, сначала ее папа был счастлив с ее мамой Галиной Храмовой, но потом он влюбился в Марину Юрьевну, которая стала петь в его ансамбле. «Несколько лет он разрывался между двумя женщинами, пока все же не развелся», — отмечает Кнея. По ее словам, после расставания с женой актер поместил Галину в клинику, где лечат от алкогольной зависимости, а его несовершеннолетнюю дочь увезли в табор. Несколько лет девушка прожила в таборе, а иногда приезжала в гости к отцу и его новой избраннице.