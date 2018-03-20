Павел Раков: «Мужчинам от меня нужно только это…»

Известный коуч Павел Раков проанализировал несколько распространенных стереотипов и попытался отыскать их корни. А также объяснил, почему ежедневно девушкам надо прикасаться к груди и попе.

Павел Раков — телеведущий, автор популярных психологических семинаров и тренингов. Победитель премии «FASHION TV» в номинации «Самый креативный женский психолог». В принципе, это нормально, когда мужчина хочет интимной близости с женщиной, ненормально, если женщину это раздражает. А раздражает только потому, что она не знает, что с этим делать. Кажется, что мужчина слишком торопит события, не уважает и не воспринимает девушку как личность. Ее можно понять. Такое отторжение мужчин, как правило, случается по нескольким причинам. Почему меня раздражаю мужчины? У некоторых девушек флирт неосознанный. Своими неоднозначными фразами, жестами, в том числе и вызывающей одеждой они показывают легкодоступность. Таким образом, сами провоцируют мужчину к подобному отношению. И если этот же мужчина с другими девушками может вести себя достаточно прилично, то с такой барышней он сразу перейдет в агрессивную атаку. Второй тип девушек, которых раздражают мужчины, — заложницы своего детства. То есть они не до конца воспринимают себя как женщину. Такое поведение может идти от родителей, которые мечтали о сыне, из школы, когда девочку приучали вести себя как мальчика. Либо девочка выделялась на фоне своих сверстниц, и ее начали за это гнобить, превращая таким образом в пацанку. Из-за того, что подружки завидовали, у девушки сформировался некий комплекс: быть яркой, интересной и привлекательной неприлично. Для такой ситуации есть простое упражнение. Надо подойти к зеркалу, взять себя за грудь и сказать самой себе: « Я прекрасна и сексуальна, я в первую очередь девушка, и все у меня хорошо!» Потом взять себя за попу и проговорить то же самое, поцеловать себя в одну руку, затем в другую. И после этого эффектно пройтись по улице. Повторять это упражнение нужно каждый день перед выходом из дома.

Это хорошо, что у девушки есть внимание мужчин, плохо, когда девушка не умеет им пользоваться. Правила общения с мужчиной Ни в коем случае нельзя позволять мужчинам острые пикантные шуточки в вашем присутствии. Чтобы мужчина уважительно к вам относился, важно правильно донести до него нужную информацию. Сначала следует сказать ему комплимент, а уже потом деликатно попросить не шутить подобном образом в вашем присутствии. Так, например: «Я уверена, такой интересный мужчина может пошутить на любую другую тему, чтобы сделать девушке приятное». Важно также уметь контролировать свою радость, потому что иногда мужчина начинает приставать к девушке, потому что она слишком много смеется. Как бы ни парадоксально это звучало, но чем больше девушка смеется, тем она кажется более доступной. Очень важно не одобрять пошлые шуточки, неоднозначные намеки. Как только на лице девушки появилась улыбка после услышанной пошлой шутки — это одобрительный сигнал для мужчины, что можно переходить в наступление.

Нельзя трогать мужчину первой и самой сближать расстояние. Для некоторых людей комфортно находиться близко к собеседнику, а для других это уже сексуальный сигнал. Все зависит от социума, в котором вырос тот или иной человек. И если вы убрали мнимую соринку с пиджака мужчины — это для него реальный знак: девушка готова пойти дальше. Вы думаете, что таким образом лишь слегка кокетничаете, мужчины сразу воспринимают это как прямой сигнал к наступлению. И если вы видите, что мужчина стал активнее проявлять себя, то сделайте условный шаг назад через комплименты и объяснения, как с вами нужно себя вести. Очень важно избегать разговоров вокруг «этого». Мужчины любят поговорить об интимной близости, но на первых свиданиях лучше эту тему не затрагивать. И помните, если мужчина не может ничего разглядеть в девушке, кроме ее фигуры, то помимо секса ему нечего будет вам предложить. Поэтому в первую очередь мужчину нужно заинтересовать своими личностными характеристиками. Можно устроить интересное свидание, чтобы ему было интересно с вами пообщаться, может, даже и пофилософствовать, посмеяться, поговорить на различные темы. Конечно, если девушка всесторонне развита — это подкупает успешных мужчин. Вы просто поставьте себя на их место, представьте, что с девушкой вообще не о чем поговорить, но она симпатичная. Тогда весь фокус внимания будет на ее физиологической привлекательности. И как только мужчина с ней переспит — он сразу потеряет к ней интерес, потому что личность в ней он не успел заметить. Поэтому прежде чем вступать в интимную близость, необходимо сделать так, чтобы мужчина вас зауважал. Как определить это? Да никак! И если даже вы у него спросите: «Уважаешь ли ты меня?», он, не раздумывая, ответит на этот вопрос положительно. И в этот момент будет смотреть якобы, в глаза, хотя на самом деле — на грудь. Как мужчина могу ответить честно: мы уважаем женщин не за общепринятые характеристики — хорошая хозяйка, разбирается в музыке или за профессиональные навыки. Это все мелкие составляющие. Все мы уважаем человека в первую очередь за лидерские качества, а именно, за умение брать ответственность за свои поступки и свою жизнь. Так же лидерство базируется и на умении создавать доверие. При совокупности всех этих качеств в девушке мужчина видеть в ней объект восхищения и вожделения. Важно показать свои духовные качества, потому что женственность — это не только сексуальность. Это благодарность, милосердие, прощение. Женственность — это смирение, доброта и мудрость. Потому что с мудрой женщиной мужчина себя чувствует сильнее и лучше, чем он есть на самом деле. Женственность — это возможность быть абсолютно разной. Мужчин притягивает непредсказуемость. Поэтому с разными девушками мужчины проявляют себя иначе. Женственность проявляется еще и в умении быть всегда довольной, то есть находиться в полной гармонии с окружающим миром, в том числе и с миром мужчин. Такой девушке просто нравятся мужчины, и у нее гораздо больше шансов выбрать себе наиболее успешного и интересного избранника. Поэтому чем больше вам есть что показать и предложить мужчине в процессе знакомства и развития отношений, тем больше вы его будите притягивать.

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