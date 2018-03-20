Венсан Кассель и Тина Кунаки обручены?

Актер Венсан Кассель (51) и его девушка, 20-летняя итальянская модель Тина Кунаки, обручились. На днях Тина опубликовала на своей странице в Instagram фото с кольцом, украшенным бриллиантом, на безымянном пальце.

В комментариях к фотографии поклонники пары завалили модель вопросами о предстоящей свадьбе. Однако ни Кануки, ни Кассель пока не торопятся комментировать эту новость.

Напомним, о романе Тины и Венсана стало известно в 2015 году. Актер и модель познакомились на одном из пляжей Ибицы, а осенью в 2016 году в Париже, на вечеринке после показа шоу Victoria’s Secret Кассель представил свою возлюбленную публике. Не так давно пара побывала в Москве. В одном из своих интервью Венсан признался, что любовь — это то, без чего он не смог бы существовать и «чувствовать себя живым».

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Если все правда, то для Венсана это будет второй брак — Кассель был женат на актрисе Монике Беллуччи (53), в браке они прожили 14 лет. 12 сентября 2004 года в Риме у них родилась дочь Дэва. В 2010 году в семье Моники и Венсана появился второй ребенок, дочка Леони. В августе 2014 года пара рассталась.

По словам Беллуччи, их отношения складывались так, что оба никогда не жили вместе из-за «кочевой» работы актеров.

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