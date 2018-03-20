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Ученые связали измены с размером мошонки
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Ученые связали измены с размером мошонки 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые провели эксперимент, результаты которого поразили их самих.
Сексологи из США выяснили, что, оказывается, между размером мошонки и склонностью к изменам существует прямая связь. Чем больше у мужчины мошонка, тем выше вероятность того, что он будет изменять даже действительно любимой женщине.
Этот удивительный факт ученые объяснили тем, что у мужчин с более крупными яичками выше уровень гормона тестостерона. Он-то и является тем самым провоцирующим измены фактором.
Вот так американские сексологи помогли женщинам и назвали отличительный признак неверных мужчин.
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