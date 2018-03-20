Почему женщинам не следует брать фамилию мужа

По давней традиции, от женщины ожидают, что она возьмет фамилию мужа при заключении брака. Разберем минусы.

Изжиток патриархата

К счастью, в 21 веке уже не так строги правила в плане свадеб. Сейчас женщина может и не брать фамилию мужа, но так делает лишь меньшая часть невест (но в менее развитых регионах, к примеру, в деревнях, невеста может считаться опозорившейся, если она не возьмет фамилию мужа). По мнению многих социологов, это является старой и сексистской традицией — таким образом, мужчина заранее становится «лидером» в семье, когда для здоровых отношений роли должны быть распределены поровну. Кстати, многие женщины сейчас, к примеру, при разводе, или же при обоюдном согласии с мужем, дают детям свою девичью фамилию.

Утеря связи с корнями

В каждой семье, если хорошенько поискать — а может даже и обратиться в архивы — можно найти огромное генеалогическое древо. Когда девушка берет фамилию своего жениха, она перестает документально быть частью своего генеалогического древа (для потомков даже будет труднее найти информацию, случись что), так как уже принадлежит к другой фамилии. К тому же, если в семье, в которой родилась девушка, больше нет детей, то этот род формально прекращается — поэтому, кстати, невесты в таких семьях оставляют свою фамилию чаще тех, у которых есть много братьев и сестер. Вдобавок ко всему, сейчас даже есть некая мода на поддержку «связи» со своими предками, люди специально обращаются в различные организации, чтобы узнать больше о своем прошлом. Сейчас это очень сложно — и, если подумать логически, процесс вряд ли сильно упростится, поэтому усложнять его для своих потомков — так себе затея.

Проблемы с документами

В первую очередь, конечно же, приходит на ум совершенно простая и уже обыденная вещь — развод. Никому не пожелаешь, чтобы ее семья развалилась, но, к сожалению, если у вас при этом еще и фамилия мужа, то придется менять документы, что является достаточно долгим процессом — ведь вы вряд ли захотите носить фамилию человека, с которым у вас не сложилась жизнь. Также могут появиться проблемы при, например, претендовании на наследство — вам придется доказывать вашу личность, приносить сразу много документов, чтобы доказать, что вы — это вы.

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