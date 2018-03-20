Тарасовы начинают подготовку к пополнению

На днях Дмитрий Анастасия Тарасовы отпраздновали день рождения Дмитрия. По случаю 31-летия супруга модель опубликовала свадебную фотографию с поздравлениями. А светские обозреватели заметили, что девушка больше не скрывает изменения по линии талии.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)

18 Мар 2018 в 3:49 PDT Слухи о беременности Анастасии появились еще в январе. Супруга Дмитрия Тарасова на вопросы о предполагаемом пополнении предпочитала не отвечать, но теперь девушка не скрывает округлившийся живот. Как сообщается, на недавней вечеринке по случаю дня рождения Дмитрия Анастасия появилась в платье, не скрывающем, но подчеркивающем изменения по линии талии.

По предположениям колумнистов, сейчас модель находится на пятом-шестом месяце беременности.