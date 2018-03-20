Незаметные привычки, которые разрушают отношения

Хорошие отношения складывают из мелочей. Но разрушить отношения тоже могут сущие пустяки.

Вы все время на связи

Это может показаться нормальным, но… не совсем. Не успевает он уехать на работу, а вы уже звоните с вопросом «Ты где?». Если вы на 15 минут задерживаетесь на работе, он устраивает скандал. Такое поведение вызывает много вопросов (и проблем). Постепенно вы превращаетесь в контрол-фрика, которому требуется постоянный отчет. Или сами становитесь объектом наблюдения в режиме 24/7. Волноваться за близких — нормально, но жить в режиме постоянного стресса — ужасно. Постарайтесь давать друг друг хоть немного личного пространства. И перестаньте уже обижаться, если он не звонил вам 3 часа. Это не говорит о том, что он о вас забыл. Просто вселенная не всегда вращается вокруг вас.

Вы сидите на месте

Достигли определенного уровня комфорта — и успокоились. Выходные вы проводите на диване, а отпуск — на пляже в Турции (причем, уже пятый год в одном отеле). Вам так вроде бы удобно и классно. Но отношениям иногда нужна встряска, а всем нам — движение вперед. Не спешите останавливаться на достигнутом: увлекайтесь, фантазируйте и экспериментируйте. Начните с малого: вместо того, чтобы провести очередные выходные перед телевизором, просто отправляйтесь за город. Или хотя бы в парке погуляйте. Смените пластинку, в общем: пока не начало заедать.

Вы пускаете все на самотек

Это опять же про комфорт. Вы просто разрешаете жизни идти своим чередом, потому что вам и так отлично: чего еще хотеть? На самом деле, нам всегда есть, к чему стремиться. И многие проблемы сами себя не решат, а планы сами себя не реализуют. Постарайтесь наметить, чего же вы все-таки ждете от совместного будущего? Не нужно придумывать имена внукам, но обсудить, что менять сначала — шкаф или стол — все-таки придется. Вы живете в общем пространстве: вполне логично, что и обустраивать его нужно сообща.

Вы не говорите, что у вас на уме

«Догадайся сам» — плохая игра в отношениях. Можно быть сколько угодно «братьями по разуму», но нельзя прочитать чужие мысли (если один из вас, конечно, не телепат). Поэтому если вас что-то тревожит, партнеру лучше об этом знать. Возможно, он поможет вам решить проблему, если она существует в реальности, или победит ваших драконов, если все это просто внутренние заморочки.

Вы ленитесь заниматься сексом

И спите в плюшевых пижамах, как будто ваши отношения длятся уже полвека, а не полгода. Да, страсти со временем становится меньше, но кто сказал, что вам не под силу это изменить? Снова взываем к вашей фантазии! В современном мире изобрели немало всяких штук, которые способны разнообразить сексуальные будни. Так что, не отказывайте себе в возможности их испробовать.

Вы игнорируете ваши годовщины

Совместная жизнь похожа на хорошее вино: с годами приобретает ценность. Вы оба можете быть бесконечно далеки от идеи цветов, сердечек и прочей романтики, но все-таки полезно иногда помечать вехи на своем пути. Попробуйте праздновать вашим собственным способом: например, уезжать куда-нибудь вместе на один день или устраивать веселый забег по ресторанам.

Вы не спите вместе

Нет, это мы не про секс. Это мы именно про сон. Он все чаще засыпает на диване за просмотром сериала, вы отключаетесь в кресле вместе с ноутбуком. Мало того, что это вредно для позвоночника, это еще и совсем не полезно для отношений. Психологи уже устали доказывать, что сон в одной постели еще как объединяет. Так что, не упускайте эту возможность: перебирайтесь в спальню!