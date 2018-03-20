Актриса Ирина Печерникова рассказала, куда пропала на пике славы

Актриса Ирина Печерникова для многих зрителей так и осталась юной учительницей из фильма «Доживем до понедельника», хотя все картины, в которых она снималась, приносили ей успех и славу. Актрисе даже приписывали роман с Вячеславом Тихоновым , в которого были влюблены миллионы женщин в СССР, в том числе и она.

Однако Печерникова, считавшаяся одной из главных красавиц Советского Союза, вдруг исчезла: перестала сниматься в кино, ушла из театра. О том, что тогда случилось, она рассказала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Актриса признается, что несколько лет она была в депрессии и лечилась от алкоголизма. Ей казалось, что в жизни уже не будет счастья, мужа, детей.

Печерникова трижды была замужем, только в третьем браке поняла, какая разница между влюбленностью и настоящей любовью.

Ее первым мужем стал польский музыкант Збигнев Бизонь. Влюбившись без памяти, актриса уехала к нему за границу. И хотя изначально официально заключать брак они не собирались, сделать это пришлось, иначе бы Ирина не смогла (как иностранка) жить за границей.

Вторым мужем Ирины стал известный актер Борис Галкин , который ради нее даже оставил семью. Сейчас актриса говорит, что не стоило уступать его напору и торопиться выходить замуж. Их отношения тоже не продлились долго.

Настоящее женское счастье она встретила в браке с актером Александром Соловьевым . Однако оно длилось всего три года: Александр трагически погиб.

Однако именно он, признается Печерникова, до сих пор остается центром ее жизни. «После встречи с Сашей я поняла, что я первый раз в жизни полюбила! Не влюбилась, а полюбила. Не знаю, как объяснить, но разница есть», — признается актриса.