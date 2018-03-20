Роман Полянский призвал отказаться от пластической хирургии

Красавчик-актер пользуется популярностью не только у героини Марии Куликовой , но и у миллионов девушек. На премьере сериала «От ненависти до любви» Роман долго рассуждал о женской красоте. Актер уверен: дамы не должны перебарщивать с пластическими операциями.

— Все женщины — красивые, я в этом абсолютно убежден, — говорит актер. — Родители, особенно отцы, должны воспитывать своих дочерей так, что они — единственные красавицы на всем земном шаре. Это чувство должно внутри сидеть с раннего детства. Тогда девушки не станут меняться внешне и ничего с собой не будут делать. Все наружные перемены — от внутренних комплексов. Если девочка будет знать, что она красива и любима, обязательно встретит того человека, который ее полюбит. В этом я абсолютно убежден!

Сам актер воспитывает дочь Марфу в браке с актрисой Дарьей Жулай . По словам Романа, секрет его счастливой семейной жизни весьма прост.

— Должно быть уважение друг к другу, взаимопонимание, не говоря о любви, — продолжает актер. — И самое главное — терпение. Нужно иногда терпеть, чтобы не сорваться, не закричать. И обязательно идти на компромисс!