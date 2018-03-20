Ещё
Роман Полянский призвал отказаться от пластической хирургии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роман Полянский призвал отказаться от пластической хирургии 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Звезда сериала «От ненависти до любви» на «Домашнем» Роман Полянский против пластической хирургии, узнал Sobesednik.ru.
Красавчик-актер пользуется популярностью не только у героини Марии Куликовой, но и у миллионов девушек. На премьере сериала «От ненависти до любви» Роман долго рассуждал о женской красоте. Актер уверен: дамы не должны перебарщивать с пластическими операциями.
— Все женщины — красивые, я в этом абсолютно убежден, — говорит актер. — Родители, особенно отцы, должны воспитывать своих дочерей так, что они — единственные красавицы на всем земном шаре. Это чувство должно внутри сидеть с раннего детства. Тогда девушки не станут меняться внешне и ничего с собой не будут делать. Все наружные перемены — от внутренних комплексов. Если девочка будет знать, что она красива и любима, обязательно встретит того человека, который ее полюбит. В этом я абсолютно убежден!
Сам актер воспитывает дочь Марфу в браке с актрисой Дарьей Жулай. По словам Романа, секрет его счастливой семейной жизни весьма прост.
— Должно быть уважение друг к другу, взаимопонимание, не говоря о любви, — продолжает актер. — И самое главное — терпение. Нужно иногда терпеть, чтобы не сорваться, не закричать. И обязательно идти на компромисс!
ИД «Собеседник»: последние новости
Сати Казанова: Ради меня муж переехал из Италии в Россию Дана Борисова безответно влюблена Ани Лорак: Рожать второго ребенка мне некогда!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение