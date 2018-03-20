Евгений Кафельников закрутил роман со стюардессой

Евгения Кафельникова появилась новая возлюбленная. По иронии судьбы, девушку зовут так же, как и дочь прославленного теннисиста — Алеся . По информации канала Super, Алеся работает стюардессой в известной российской авиакомпании. Пара уже живет вместе, девушка переехала к избраннику в его квартиру в центре Москвы и успела не только познакомиться со своей тезкой — 19-летней дочерью спортсмена Алесей Кафельниковой, но и найти с ней общий язык.

Как рассказала наследница теннисиста, возлюбленная отца готовит ей завтрак. По словам Кафельниковой, они весело проводят время. Это, конечно же, крайне важно для Евгения, ведь его дочь всегда была для него самым главным человеком в жизни. В свое время спортсмен потратил немало нервов, чтобы после скандального развода с женой Марией суд оставил Алесю жить с отцом (до Кафельникова Мария жила в браке с певцом Кристианом Рэем и родила ему дочь).

С тех пор единственная дочь Кафельникова ни в чем не знает отказа. С 15 лет Алеся ведет активную светскую жизнь: девушка очень любит размещать свои фотографии со всевозможных вечеринок и светских событий в социальных сетях. Также Алеся увлекается конным спортом — конкуром. А главное увлечение юной красавицы — модельный бизнес — давно стало ее профессией. Портфолио Кафельниковой состоит из сотен модных фотосессий для различных рекламных компаний.