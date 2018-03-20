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Свадебные подарки от Тейлор Свифт
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Свадебные подарки от Тейлор Свифт 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Тейлор Свифт (Taylor) — настоящая королева сюрпризов. А когда дело касается свадьбы — в этом ей точно нет равных!
Певице удалось сделать самый радостный день в жизни двух своих поклонников еще более ярким и запоминающимся. Каким образом? Тейлор отправила молодоженам бутылку шампанского и небольшую записку.
«Мне так приятно, что вы включаете мои песни на своей свадьбе», — написала девушка. — «Я поднимаю бокал за счастливое продолжение истории вашей любви!» Это далеко не первый случай, когда Тейлор преподносит ценителям своего творчества свадебные подарки. Два месяца назад певица отправила сообщение брачующимся, которые признались, что хит Свифт «Love» — их самая любимая песня.
В-ом году девушка приятно удивила пару из Джерси, исполнив на их свадьбе «Blank». Сюрприз состоялся во многом благодаря сестре жениха, которая за несколько месяцев до торжества отправила Тейлор письмо, в котором поведала трогательную историю семьи, связанную с песней Свифт. Перед смертью их матери, молодожены решили не тянуть со свадьбой и устроили церемонию бракосочетания прямо в больничной палате. Сын танцевал с матерью под «Black». Это письмо так тронуло Тейлор, что она решила приехать и лично поздравить молодых.
Даже что-то как-то замуж захотелось…
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