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Татьяна Лютаева поведала, почему все три ее брака закончились разводами
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Татьяна Лютаева поведала, почему все три ее брака закончились разводами 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Лютаева будучи ребенком регулярно наблюдала за конфликтами в семье. По словам актрисы, родители часто спрашивали ее о том, с кем из них она хотела бы остаться. Отец и мать развелись лишь тогда, когда Лютаева поступила в институт, все время до этого они сохраняли видимость идеальной семьи и мучили эмоционально не только себя, но и дочь.
«Годам к пяти я слышала постоянные споры, которые перерастали в скандалы. Они ставили меня перед собой и спрашивали, с кем я останусь. Я же любила обоих. На сегодняшний день точно могу сказать, что нельзя жить друг с другом только из-за ребенка. Когда я приехала в институт и заселилась в общежитие, тут же купила две открытки и отправила одну папе, другую — маме. Написала: «Разводитесь». И они спокойно через месяц развелись», — вспоминает актриса.
Татьяна Лютаева в молодости, в фильме «Гардемарины, вперед!»/Фото: кадр из фильма
Ее личную жизнь также нельзя назвать удачной. К несчастью, все три брака закончились для Лютаевой разводами. В каждом отдельном случае на то были свои причины. С первым супругом Олегасом Дитковскисом Татьяна разошлась столь же быстро, насколько и сошлась. Со вторым — литовским режиссером Рокасом Раманаускасом — не совпали характерами, а с третьим мужем Дмитрием Мишиным — отношением к жизни.
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Сейчас бурной личной жизни актриса предпочитает работу и общение с близкими. Большую часть свободного времени она посвящает детям и внуку Федору. (сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова, — прим.ред.). «Мой день начинается с криков внука Феди, который первым просыпается. Ему 4 года. Он меня называет Татьяна Борисовна, а я его — Федор Алексеевич. Он очень активный, такой „маленький ураган“», — цитирует Лютаеву "Комсомольская правда".
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