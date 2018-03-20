Татьяна Лютаева поведала, почему все три ее брака закончились разводами

Татьяна Лютаева будучи ребенком регулярно наблюдала за конфликтами в семье. По словам актрисы, родители часто спрашивали ее о том, с кем из них она хотела бы остаться. Отец и мать развелись лишь тогда, когда Лютаева поступила в институт, все время до этого они сохраняли видимость идеальной семьи и мучили эмоционально не только себя, но и дочь.

«Годам к пяти я слышала постоянные споры, которые перерастали в скандалы. Они ставили меня перед собой и спрашивали, с кем я останусь. Я же любила обоих. На сегодняшний день точно могу сказать, что нельзя жить друг с другом только из-за ребенка. Когда я приехала в институт и заселилась в общежитие, тут же купила две открытки и отправила одну папе, другую — маме. Написала: «Разводитесь». И они спокойно через месяц развелись», — вспоминает актриса.

Татьяна Лютаева в молодости, в фильме «Гардемарины, вперед!»/Фото: кадр из фильма

Ее личную жизнь также нельзя назвать удачной. К несчастью, все три брака закончились для Лютаевой разводами. В каждом отдельном случае на то были свои причины. С первым супругом Олегасом Дитковскисом Татьяна разошлась столь же быстро, насколько и сошлась. Со вторым — литовским режиссером Рокасом Раманаускасом — не совпали характерами, а с третьим мужем Дмитрием Мишиным — отношением к жизни.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1710164111064404929_189735960"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);