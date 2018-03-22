«Тащит подруг своих»: Меган Маркл выбрала кондитера для свадьбы

Выбор торта — одно из ключевых решений, которое принимают жених и невеста перед свадьбой. Меган со своим тортом определилась, выбрав давно знакомого кондитера, но сделав акцент на английских традициях.

В последнее время часто появляются сообщения о том, что Меган тяжело привыкать к новой обстановке, людям и изолированности от старых друзей. Быть может, поэтому она выбрала уже знакомого кондитера. До помолвки с принцем Меган вела сайт о стиле жизни, для которого как-то брала интервью у Клэр Птак. Про нее девушка вспомнила и оказавшись во дворце.

Кенсингтонский дворец официально объявил, что Клэр назначена кондитером на свадьбу Гарри и Меган. Клэр — большой специалист в использовании органических сезонных ингредиентов, а так как королевская свадьба будет весной, то и торт будет весенним. Жених и невеста решили, что это должен быть лимонный торт с яркими ароматами весны и бузиной. Украшать его будут свежие цветы. Лимонный торт считается достаточно традиционным для Англии десертом.

В сети настороженно отнеслись к такому выбору кондитера. «Тащит подруг своих» «На всю Англию сначала не нашлось невесты для принца, а теперь и кондитера. Печальны дела их» «Гарри совсем прогнулся, ладно хоть лимоны выбил» «Правильно — все как хочет невеста» «Не нравится мне она — все делает по-своему, никакого уважения к традициям. Со своим самоваром не лезут!» Клэр Птак выросла в Калифорнии и тоже переехала в Лондон. Сейчас она занимается собственной кондитерской на Бродвейском рынке в Ист-Лондоне. После королевской свадьбы у нее наверняка не будет отбоя от клиентов.