7 правил знакомств на вечеринке

Некоторые правила общения не меняются годами: ты можешь взять старый путеводитель по манерам вроде «Руководства по этике» Артура Мартина, и советы из него будут по-прежнему полезны, актуальны и своевременны. Тем более удивительно, что люди до сих пор чувствуют себя неловко в больших компаниях и не знают, что сказать. Существует даже специальная профессия — салоньеры, или профессиональные интродьюсеры — люди, которые занимаются тем, что помогают гостям на вечеринке найти общий язык. К счастью, своих секретов — помимо невероятной харизмы — они не скрывают.

1. Проделай небольшую домашнюю работу

Прежде чем отправиться на вечеринку, продумай две или три темы, о которых можно поговорить, если беседа не склеится сама собой. Если ты приглашена на чужую вечеринку, где будет много незнакомых тебе людей, поинтересуйся у хозяев, чем интересуются их друзья. Что они читают, на каких видеоблогеров подписаны? Легкая проверка их профилей в соцсетях поможет тебе понять, с чего начинать.

2. Правильно приветствуй

Спроси своего соседа: «Откуда я тебя знаю?». Даже если впервые его видишь. Это поможет начать разговор и сразу искать возможные точки соприкосновения. Он назовет несколько мест, где часто бывает, и ты легко поймешь, какие темы ему комфортно обсуждать.

3. Начинай первой

Если ты находишься рядом с застенчивым человеком — просто спроси его первой, чем он сейчас интересуется. Большинство людей любят говорить о себе. Но не каждый способен преодолеть свою застенчивость или пытаться не вести себя скромно. Задавай личные вопросы в мягком тоне и ненавязчивой манере. Узнай, как именно он делает свою работу и как предпочитает проводить свободные дни, спроси о любимой музыкальной группе или что он недавно видел в кинотеатре.

4. Задавай не только стандартные вопросы

Мне нравится спрашивать, когда и где ты чувствовал себя счастливее всего. Профессиональный интродьюсер и писательница Эшли Макдермотт говорит:

Такой способ несомненно поможет узнать интересную информацию о собеседнике и настроить его на позитивный лад, ведь на память придут приятные воспоминания. Можешь сыграть в интервьюера и спросить, с каким известным человеком твоему новому знакомому хотелось бы пообщаться. Вопросы политики стоит обходить стороной, ты ведь не на шоу «вДудь».

5. Будь мила

Старайся не скрещивать руки и не блуждать взглядом по комнате. Поддерживай зрительный контакт, чтобы показать, как ты заинтересована в собеседнике. Не пытайся проявлять тщеславие и демонстрировать исключительно свои интересы — но стремись заинтересовать и развлечь окружающих своим рассказом, выбирая такие темы, которые могут заинтересовать других гостей. Делай паузы, оставляй места в разговоре, чтобы твой собеседник мог высказать свое мнение и, возможно, даже дополнить его. Не пытайся закончить за него предложение — пусть ему сложно подобрать слово, это не повод отнимать у него историю. Не шути о других: сплетни не добавляют тебе очков настоящей леди. Попробуй обратный метод: расскажи, чем прекрасны люди, собравшиеся на этой вечеринке, и откуда ты их знаешь. Покажи, что ты умеешь видеть хорошее — и новому знакомому будет проще увидеть хорошее в тебе. Оставляй фразы, за которые можно уцепиться. Не делай свою историю монологом — произноси важные вещи, которые собеседнику захочется уточнить.

6. Не бойся шутить

Многие девушки беспокоятся о том, что их чувство юмора покажется не смешным — так почему бы об этом не сказать открыто? Если чувствуешь, что твоя шутка не попала в цель — не стесняйся сказать об этом. Так ты покажешь собеседнику, что хочешь произвести впечатление, но не боишься выглядеть глупо.

7. Не стесняйся уходить

Используй фразу «мне нужно»: мне нужно взять еще немного еды, мне нужно ответить на сообщение, мне нужно спросить у хозяина кое-что. Покажи, что ты не просто убегаешь, что ваша беседа много для тебя значила и ты не против повторить. Если боишься экстремальных ситуаций, договорись с подругой о специальном сигнале, увидев который, она подыграет тебе и поможет уйти. Помни, даже если разговор кажется тебе некомфортным — это не повод уходить без слов.