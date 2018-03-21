7 фактов о клиторе, которые мало кто знает 

Никто не будет спорить с тем, что клитор — уникальное явление. Но вот вам еще 7 фактов, которые доказывают, что он просто космос.
Он больше, чем вы думаете
Та часть клитора, которую видно, — это только вершина «айсберга». «На поверхности» находится лишь четвертая часть. Когда женщина возбуждена, клитор и вовсе удваивается в размерах, увеличивая давление на область у передней стенки влагалища.
У него 8 тысяч (!) нервных окончаний
Теперь понятно, почему клитор такой чувствительный! И еще одна новость: на нем в два раза больше нервных окончаний, чем на пенисе. Шах и мат!
Клитор растет всю жизнь и никогда не стареет
Кажется, мужчины могут нам позавидовать: клитор (прямо как нос) растет всегда. Ну и любой гинеколог вам скажет, что клиторы 30-летней и 70-летней женщины выглядят примерно одинаково. Приятно знать, что хоть какая-то часть нас остается неизменной с годами!
Впервые клитор был «обнаружен» учеными в XVI веке
Нет, мы не сомневаемся, что женщины знали о нем и раньше, но анатом Реально Коломбо вывел клитор на новый, научный уровень. Правда, называл он этот женский орган «сладостью Венеры», а слово клитор в то время считалась грубым и ругательным. Звучит, вроде, неплохо.
Это единственный человеческий орган, который создан исключительно для удовольствия
Если разобраться, то никакой практической пользы для организма у клитора нет. Зато сколько радости!
Клитор меняет размер в зависимости от фазы цикла
Исследования показали, что размер клитора увеличился примерно на пятую часть в дни до, во время и после овуляции и уменьшается непосредственно перед менструацией. Впрочем, об изменении ощущений в эти периоды исследователи ничего не сообщают, так что, надо бы еще поизучать вопрос.
В природе существует цветок в форме клитора
Он даже называется клитория тройчатая. В Аюверде его используют для лечения бесплодия у женщин.