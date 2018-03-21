Ещё
7 фактов о клиторе, которые мало кто знает
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 фактов о клиторе, которые мало кто знает 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Никто не будет спорить с тем, что клитор — уникальное явление. Но вот вам еще 7 фактов, которые доказывают, что он просто космос.

Он больше, чем вы думаете

Та часть клитора, которую видно, — это только вершина «айсберга». «На поверхности» находится лишь четвертая часть. Когда женщина возбуждена, клитор и вовсе удваивается в размерах, увеличивая давление на область у передней стенки влагалища.

У него 8 тысяч (!) нервных окончаний

Теперь понятно, почему клитор такой чувствительный! И еще одна новость: на нем в два раза больше нервных окончаний, чем на пенисе. Шах и мат!

Клитор растет всю жизнь и никогда не стареет

Кажется, мужчины могут нам позавидовать: клитор (прямо как нос) растет всегда. Ну и любой гинеколог вам скажет, что клиторы 30-летней и 70-летней женщины выглядят примерно одинаково. Приятно знать, что хоть какая-то часть нас остается неизменной с годами!

Впервые клитор был «обнаружен» учеными в XVI веке

Нет, мы не сомневаемся, что женщины знали о нем и раньше, но анатом Реально Коломбо вывел клитор на новый, научный уровень. Правда, называл он этот женский орган «сладостью Венеры», а слово клитор в то время считалась грубым и ругательным. Звучит, вроде, неплохо.

Это единственный человеческий орган, который создан исключительно для удовольствия

Если разобраться, то никакой практической пользы для организма у клитора нет. Зато сколько радости!

Клитор меняет размер в зависимости от фазы цикла

Исследования показали, что размер клитора увеличился примерно на пятую часть в дни до, во время и после овуляции и уменьшается непосредственно перед менструацией. Впрочем, об изменении ощущений в эти периоды исследователи ничего не сообщают, так что, надо бы еще поизучать вопрос.

В природе существует цветок в форме клитора

Он даже называется клитория тройчатая. В Аюверде его используют для лечения бесплодия у женщин.
SNCmedia.ru: последние новости
7 незаметных привычек, которые разрушают ваши отношения Некрасивые мужья знаменитых красоток 5 самых коротких звездных браков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение