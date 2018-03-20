Упс. Бывшая девушка 50 Cent рассказала о его сексуальных подвигах. И все очень плохо

14 лет назад 50 Cent (42) недолго встречался с актрисой Вивикой А. Фокс (53). Отношения были бурные и страстные, да такие, что Вивику до сих пор штормит. Недавно она выпустила книгу Every Day, I’m Hustling («Каждый день я тусуюсь»), в которой очень откровенно рассказала о сексуальной жизни с рэпером, которая ее, мягко говоря, не устраивала.

«Чаще всего это я инициировала секс, потому что мне нравилось быть с ним», — пишет Вивика. Она называет их секс «заветным и особенным» (видимо, и правда очень любили друг друга), но потом тут же говорит «хотя и с рейтингом PG-13». PG-13, если ты не в курсе, это рейтинг, который присваивается всем фильмам, которые могут смотреть дети до 13 лет. Видимо, и секс был такой же. Ауч.

50 Cent уже отреагировал: в Instagram он выложил скриншот этой новости и написал: «Просыпаюсь, а тут такое. Это было 14 лет назад, кто так делает? Какого черта?»

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ups-byvshaya-devushka-50-cent-rasskazala-o-ego-seksualnyh-podvigah-i-vse-ochen-ploho/