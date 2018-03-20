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Девушка покромсала мечом забившего на секс парня-геймера
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Девушка покромсала мечом забившего на секс парня-геймера 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Житель Вашингтона, 29-летний Алекс Ловелл, пострадал от меча свой девушки, которая покромсала его на куски из-за подозрений в измене. Как оказалось, парень слишком сильно был занят компьютерными играми и не хотел секса со своей партнершей, что натолкнуло ее на мысль об изменах парня.
30-летняя Эмили Хавьер заметила, что ее молодой человек не хочет заниматься с ней сексом, а потом обнаружила в его смартфоне популярное среди молодых людей приложение для знакомств Tinder. В душе она заметила рыжие волосы, что стало последней каплей для девушки. Она отправилась в торговый центр и приобрела самурайский меч, чтобы отомстить предателю.
Перед нападением Эмили предусмотрительно забрала у бойфренда телефон, чтобы он не смог позвонить в службы спасения. Однако она сама в итоге обратилась в полицию, когда услышала от возлюбленного слова любви и мольбы о помощи после того, как девушка сильно изранила его тело. В итоге выяснилось, что рыжие волосы, найденные в душе, принадлежат его собаке, а приложение Tinder он не устанавливал специально. Алекс Ловелл простил свою возлюбленную за нападение и отметил, что не держит на нее зла, более того, извинился за то, что уделял ей слишком мало внимания. Несмотря на то, что пара выясняла отношения и пришла к миру, суд признал, что действия Эмили можно рассматривать как покушение на убийство, за что девушка оказалась в тюрьме округа Кларк, а залог за нее составил 350 тысяч долларов.]]>
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