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Певица Селена Гомес обзавелась брюшком и целлюлитом
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Певица Селена Гомес обзавелась брюшком и целлюлитом 

WDay.ru 9 часов назад
Фото: WDay.ru
Возможно, именно это стало причиной расставания с Джастином Бибером.
Большинство знаменитостей стараются все время заниматься спортом, чтобы их тела были подтянутыми и красивыми. Но к молодой певице Селене Гомес это не относится. На днях папарацци застали селебрити на яхте в Австралии, где она отдыхает с друзьями. На всех фотографиях звезда выглядит счастливой, несмотря на то что пару дней назад она рассталась со своим парнем, Джастином Бибером.
Помимо того что знаменитость совсем не переживает по поводу расставания с любимым, все заметили, что Селена очень сильно поправилась. И в самом деле, живот певицы стал в разы больше, чем обычно, а ягодицы потеряли упругость, что на них стал виднеться целлюлит.
На самом деле Селена никогда не любила заниматься спортом, но заставляла себя поддерживать форму. Именно поэтому пару раз в неделю она ходила на пилатес. В некоторых интервью она признавалась, что часто ходит на аппаратные процедуры, которые помогает ей худеть и потеть, за счет чего выводились все токсины и шлаки из организма, а ей не приходилось ходить на кардио.
По всей видимости, о пилатесе и процедурах певица напрочь забыла и решила наслаждаться собой естественной.
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