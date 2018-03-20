Как сказать мужчине, что хочешь отдохнуть от секса

Признаться, что вы хотите взять перерыв в сексуальной жизни, тяжело, ведь это касается самолюбия партнера и вашей собственной гордости. Не важно в чем причина: в плохом самочувствии или желании сосредоточиться на эмоциональной стороне отношений. Важно честно говорить о том, как вы себя чувствуете, и не воспринимать секс, как обязанность. Вот как сказать мужчине, что вам нужно на время воздержаться от интимной близости и не испортить отношения? Объясните, в чем дело

Я часто рекомендую парам воздерживаться от секса, чтобы сосредоточиться на эмоциональной близости и дружбе в отношениях. Сексуальное желание или открытость к сексуальному контакту вытекают из эмоциональной близости. Поэтому, поскольку эмоциональная близость усиливается во время воздержания, ваша открытость к партнеру и желание также увеличатся. Естественно, он будет интересоваться причинами вашей просьбы. Так что будьте готовы поговорить об этом, а не просто поставить мужчину перед фактом. Не принимайте оборонительную позицию, вы имеете полное право на перерыв. Просто объясните, для чего вам это необходимо. По мнению психолога Уайетта Фишера, воздержание в отношениях может усилить эмоциональную близость, а не отдалить партнеров:

Важно говорить уважительно и конструктивно, чтобы мужчина не думал, что больше не привлекает вас. Обозначьте временные рамки

Для мужчины ограничения в сексе могут показаться огромным изменением, и переживать их ему наверняка будет сложнее. Условьтесь, сколько продлится перерыв, и установите правила. Например, обговорите, будет ли запрет распространяться на поцелуи или объятия.

Перерыв в сексе не просто отлично подходит для знакомства с человеком, стоящим за телом, но он также создает эротическое напряжение и позволяет вам исследовать друг друга чувственно, так как общение происходит, но других действий нет. Оптимальное время для паузы в сексе, если она не обусловлена проблемами со здоровьем, — две недели. Хотя, конечно, все зависит от уровня твоей и его сексуальной активности. Кому-то и три дня воздержания покажутся пыткой. Перерыв в интимных отношениях помогает лучше узнать парня как человека, а не как сексуального партнера. Особенно это актуально сейчас, когда от начала романа до первого секса порой проходит максимум неделя.

— отмечает специалист по коммуникациям и автор личного руководства по самосовершенствованию Констанс Данн. Учтите, что извлечь пользу от воздержания получится только при условии, что мужчина отнесется к этой идее положительно и правильно вас поймет. Будьте позитивны

Отнесись к его реакции с пониманием и проявите сострадание. Отказ от секса может ранить мужчину и заставить искать причины в себе. Старайтесь быть внимательней и нежнее к нему в этот период. Сосредоточься на позитиве, сделайте акцент на том, что вы можете получить от этого опыта. Обсудите другие способы хорошо провести время. Дайте ему почувствовать, что перерыв в сексе что-то добавляет вашим отношениям, а не отнимает.

На сексуальное желание влияет множество факторов: физическое состояние, психологический настрой, уровень близости и удовлетворенность партнером. В длительных отношениях девушки часто становятся заложницами общественных убеждений о том, что удовлетворение мужчины — такая же обязанность женщины, как уборка по дому, готовка и другие заботы. Поэтому многие действуют по принципу «лучше перетерпеть, чем вдаваться в унизительные объяснения». Подавляя свои эмоции и принуждая себя заниматься сексом, вы лишь усугубляете проблему. Если чувствуете, что хотите сделать перерыв в сексе, вы должны это принять. Важно честно сказать, почему вам это нужно, успокоить партнера и сосредоточиться на том, что это может улучшить ваши отношения.