«Девушка с лицом старушки» из ЯНАО прошла детектор лжи у Шепелева

Жительница Нового Уренгоя Екатерина Неженцева, страдающая редким генетическим заболеванием — синдромом преждевременного старения стала героиней программы «На самом деле» на Первом канале.

Это не первый опыт участия 23-летней девушки в ток-шоу на федеральных каналах. Более пяти лет назад ее историю показали в программе «Пусть говорят», помочь ей тогда вызвался Андрей Малахов . Благодаря тому эфиру Кате предложили свои услуги лучшие хирурги и косметологи, которые помогли ей обрести приятную внешность.

Благосклонность судьбы на этом не закончилась. В 2014 году Екатерина вышла замуж за Дениса Паршикова. В браке родилось двое мальчиков Глеб и Миша. Младший ребенок унаследовал от матери заболевание.

Со временем отношения супругов дали трещину. Сегодня пара находится в стадии развода, а муж 23-летней Екатерины решил обратиться в программу «На самом деле», чтобы… уличить жену в обмане. Паршиков на всю страну признался, что втайне отвез детей на генетическую экспертизу.

— Я с самого начала сомневался, что первый сын мой, слишком быстро случилась беременность, — рассказал мужчина. — Уверен, что жена мне изменяла.

Интриги добавил неизвестный мужчина, которого Паршиков увидел в собственном доме. Кто и что он делает в их семейном гнездышке? Ответ супруги был прост: «Я Дениса выставила из дома, когда встретила достойного мужчину!».

Оказалось, пара давно не ладила, и они оба признали на детекторе лжи, что не любят друг к друга.

— Как только появился второй сын, муж сильно изменился. А когда проявилась его болезнь, вообще стал к нему относиться прохладно, больше занимаясь с Глебом. Особого рвения жить с нами он не испытывал, работал нерегулярно, порой поднимал на меня руку. Семья полностью была на мне, в материальном плане и морально-бытовом, — рассказала героиня.

При этом она отметила, что не раз предупреждала супруга о том, что если он не изменит своего отношения к семье, то подаст на развод.

Однако супруг решил пойти дальше и на всю страну вынес их семейные дрязги… По замечанию Шепелева, он «сделал больно Кате этим тестом ДНК». Эксперты, приглашенные на съемки, тоже были в недоумении от действий супруга.

— Брак распался, к чему все это? — возмущались люди.

Екатерина вела себя сдержанно, однако, как показал детектор, ее пульс зачастил, когда в студию вынесли документы с результатами теста. После их оглашения зал загудел: старший Глеб оказался на 99 процентов не родным Паршикову, а младший Миша, которого папа «учиться любить», признан ему кровным родственником.

Для Екатерины результаты стали полной неожиданностью, она покинула студию и еще долго она не могла успокоиться… Супруги в ближайшем будущем намерены продолжить разбирательства в суде.

Видео: «Первый канал»