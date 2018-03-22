Анне Седоковой во время выступлений мешают наушники

Не секрет, что популярная певица Анна Седокова любит свою работу и очень преданна поклонникам, именно потому красавица предпочитает живой звук. На днях она откровенно рассказала, какие чувства и эмоции переполняют ее перед выходом на сцену.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сделала неожиданное признание. Она разоткровенничалась перед подписчиками, уточнив, какие эмоции возникают у нее перед выступлениями. Звезда предстала в оранжевом костюме на фоне большого количества цветов. Под волосами можно было заметить наушник, который исполнительница все намеревается заменить: «За 2 минуты до концерта. Это видно по наушнику на мне. Сначала убрала его, потом подумала, что я слишком люблю свою работу и горжусь ей. Даже этой черной штуковиной. Давно нужно заказать профессиональные наушники, но нет времени. И желания. Если вы были у меня на концерте, то знаете, что я их постоянно выкидываю на 5 песне. Я хочу чувствовать зал, а они мне мешают. Как секс в презервативе (простите, дети). Соскучилась уже по концертам».

Фанаты акцентировали внимание на красоте певицы, отметив, что она стала выглядеть еще лучше, чем ранее. Они оценили публикацию и преданность Анны искусству. Были и те, кто попросил Седокову избегать подобных сравнений, которые, как они считают, не подходят статусу многодетной мамы: «Вы очень красивая и талантливая женщина. Единственный человек, за которым я так долго наблюдаю. Очень светлая, отзывчивая и красивая». «Ну и сказала… Кстати, пора бы использовать презервативы, как-никак трое детей». «Как вульгарно! Не к лицу леди подобные выражения».

«Что сказать, красавица и умница». «Во время выступлений мешают наушники — так избавьтесь от них, зачем нужно их тогда использовать?» «Трое детей от разных мужчин, а она все о сексе без презерватива думает». «Не слушайте завистников, вы молодец, талантливая, успешная и красивая».

Анне Седоковой часто напоминают о том, что она многодетная мать-одиночка. Злопыхатели не нарадуются, что 35-летней красавице не особо везет в любовных отношениях. Известно, что исполнительница родила двух дочерей от бывших мужей, а от третьего возлюбленного — сына, которого решила назвать оригинальным именем Гектор.

Примечательно, что неудачные романы и замужества привели Анну Седокову к выводу, что любовь не вечна. Она больше не верит, что жить с возлюбленным можно долго и счастливо.