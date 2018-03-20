Все виды секса и его проявления

Секс — это довольно многогранное понятие, границы которого порой заходят дальше понимания общества и здравого смысла. Классификация секса вообще вещь загадочная и непонятная. В сети интернет множество информации на эту тему, но половина из представленной не упоминает достаточно важные виды секса, а половина из представленной информации описывает нечто невразумительное.

В данной статье собраны все возможные разновидности секса. Вплоть до тех, которые наказываются законом.

Если уж интересоваться данной темой, то нужно учесть все её аспекты и возможные нюансы. Итак, какие же виды секса бывают? Моносексуальные виды секса

Уже из названия понятно, что это секс, для которого партнёр не нужен. К данному виду секса относятся: Мастурбация — самоудовлетворение путём раздражения собственных половых органов, как говорится, собственноручно или при помощи чего-либо. Онанизм — то же самое, что мастурбация, только с желанием быть увиденным во время данной процедуры. Фроттажные виды секса

Переплетается с моносексуальным сексом, однако, всё же, нечто иное. Смысл фроттажного секса заключается в трении половыми органами об живую или неживую плоть. К данному виду секса относят множество различных подвидов: трение о неживую поверхность (допустим, статую), механические манипуляции над половыми органами с помощью вибрации и прочее. Механические виды секса

«Механическим» можно назвать секс с различными приборами и взрослыми игрушками. Причём необязательно именно с вибратором и другими товарами из секс-шопа. Людей с богатым воображением всё, что под руку попадётся, может до оргазма довести. Подвидов данного вида секса не существует. По крайней мере, названия им еще не придумали. Вагинальные виды секса

Вагинальный — это самый стандартный секс, благодаря которому появляются дети. Объяснять, что он проходит путём контакта мужских и женских половых органов, думаю, нет смысла. К сожалению или к счастью, но у него, также как и у предыдущего, «подвидов» не имеется. Оральные виды секса

Минет— удовлетворение партнёра путём облизывания, сосания и поцелуев его пениса.

Куннилингус — удовлетворение партнёрши путём облизывания и поцелуев её вагины. Кстати, сосание здесь тоже уместно. Кто не знает — сосать, и даже слегка покусывать, можно клитор.

Лингвальный секс — удовлетворение партнёра исключительно языком. Анальные виды секса Оральным называется секс, в котором участвуют половые органы одного партнёра и рот другого. Подвиды данного вида секса таковы:

С участием пениса партнёра.

С участием других органов партнёра. Анальный — это секс, в котором присутствует проникновение в анус или прямую кишку. Схематически можно разделить его на два подвида:

Можно было еще упомянуть участие различных предметов, но это уже другой вид секса, о котором написано выше. Экзотические виды секса

Экзотическим можно назвать любой секс, который не свойственен жителям определённой территории. Однако жителям другой территории он может быть очень даже свойственен. Подвидов у данного вида секса, естественно, не существует. Здесь всё очень уж запутанно. Психические виды секса

Сон. Сколько раз вы просыпались, понимания, что во сне получили оргазм? Особенно, мужчины?..

Гипноз. Человека погружают в транс и с помощью слов доводят до оргазма.

Различные другие ситуации, когда мозг произвольно или непроизвольно подаёт сигналы, провоцирующие оргазм. Экстремальные виды секса Да, такой секс тоже бывает. Психический — это секс, который происходит без какого-либо физического контакта. Такой секс можно разделить на подвиды:

Экстремальным считается секс, во время которого партнёры находятся в опасности сами или подвергают опасности свои половые органы. От этого партнёры получают большой выброс гормона адреналина в кровь, который во много раз усиливает оргазм. Такой секс можно поделить на подвиды, но их насчитается слишком много: секс в людном месте, секс на высоте, секс в опасном месте и прочее. Извращенные виды секса

Этот вид секса самый страшный для обычных людей. Потому что включает в себя всевозможные отклонения, связанные с психическими заболеваниями. К этому сексу относят педофилию, зоофилию, некрофилию, гомосексуализм, содомию, садо-мазохизм и еще уйму всяких не самых приятных названий. Однако в каждом из нас кроется нечто извращенное, чему адекватный человек просто не даёт волю. К примеру, множество замужних женщин возбуждают другие женщины. А многие мужчины фантазируют о сексе с малолетними школьницами. В фантазиях нет ничего плохого. Главное держать «в узде», то есть, только в голове, свои самые извращённые мысли. Нетрадиционные виды секса

Виртуальный секс — секс на расстоянии посредством телефона, интернет-сообщений и скайп.

Петтинг — обоюдные ласки, плавно переходящие во фроттажный секс без проникновения.

Интрафеморальный секс — пенис производит характерные движения, находясь между бёдер партнёрши.

Маммологический секс — пенис производит характерные движения, находясь между грудьми женщины. Чем пышнее при этом бюст, тем более яркие ощущения испытывает мужчина.

Глютеальный секс — пенис совершает характерные движения, находясь между ягодиц партнёрши, но не входя в её анал.

Интерпедальный секс — пенис находится между ступнями партнёрши и совершает характерные движения.

Интрабиальный секс — пенис находится между икрами партнёрши.

Вертебральный секс — пенис «ездит» по позвоночнику партнёрши.

Поплитеальный секс — пенис расположен в подколенной чашечке или в локтевом суставе партнёрши.

Назальный секс — пенис касается носа или совершает характерные движения в ноздри партнёрши.

Трихофилический секс — пенис совершает характерные движения, как бы трясь об голову, а точнее — волосы партнёрши.

Аксиллярным — пенис совершает характерные движения, находясь в подмышечной впадине партнёрши.

Иринг — пенис находится в ушной раковине или за ухом партнёрши, двигаясь характерным образом.

Совсем новый вид секса — пенис совершает характерные движения, находясь между шеей и головой партнёрши. Самый богатый на подвиды вид секса. Чего только к нему не относят. А если быть точнее, то к нему относят всё, что не относят к вышеперечисленному. Так как вам было обещано перечисление всех видов секса, то начнём.

Некоторые из этих подвидов можно отнести к вышеперечисленным ранее видам. Но мы оставим их на своих местах. Секс богат на виды. Тем более, что он постоянно совершенствуется. Благодаря человеческой любознательности и желанию расширять сексуальные горизонты, появляются всё новые виды секса. Все ли виды вам были известны? Пригляделся ли вам какой-нибудь из них? Не бойтесь экспериментировать — попробуйте. Откройте для себя нечто новое и очень приятное!