Ещё
Как получать удовольствие без партнера: 7 техник
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 откровенных историй о техниках самоудовлетворения 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Фильм «Американский пирог» в свое время показал, что самоудовлетворение — это не постыдная, а вполне нормальная привычка (если, конечно, не выпячивать ее на публику). Но женского эпизода в нем нет, хотя исследование предпочтений своего тела свойственно обоим полам. Вот что рассказывают женщины о своих любимых техниках.
18+
«Клитор и еще раз клитор! Если ты до сих пор не знаешь, где он и что с ним делать, найди и коснись. И твоя жизнь изменится навсегда», — Евгения, 26 лет.
«Мне нравится действовать вибратором через майку. Появляется ощущение, что меня касается другой человек», — Мария, 24 года.
«У нас отношения на расстоянии, мы видимся раз в месяц на выходных. Поскольку мы не можем быть вместе так часто, как хочется, занимаемся сексом по телефону. У нас есть общая папка в облаке, куда мы сохраняем эротичные фотографии и видео. А еще мы оставляем друг другу свои вещи, хранящие наши запахи», — Фаина, 26 лет.
«Найди вибратор, который подойдет, и выйди за него замуж. Я перепробовала немало секс-игрушек, прежде чем нашла подходящую», — Анна, 29 лет.
«Я получаю только вагинальные оргазмы, поэтому использую фаллоимитатор», — Елена, 27 лет.
«Мне нравится полностью создавать атмосферу. Зажигаю свечи, включаю особенную музыку, принимаю ванну. Особенно хорошо все получается, если у меня был тяжелый день», — Ульяна, 28 лет.
«Я делаю это довольно часто, потому что люблю. Если не самоудовлетворяюсь неделю, начинаю скучать, а процесс занимает больше времени», — Диана, 24 года.
Карельские вести: последние новости
Вы — скорость! 10 нюансов быстрого секса, о которых он тебе не расскажет Все виды секса и его проявления! Мега позитивно (ВИДЕО) Обнаженной позирует мужу Эмили Ратажковски и публикует откровенные фото в соцсети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание13
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность13
Как на самом деле выглядят модели plus-size56
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение