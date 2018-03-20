Сделай сама: 7 откровенных историй о техниках самоудовлетворения

Фильм «Американский пирог» в свое время показал, что самоудовлетворение — это не постыдная, а вполне нормальная привычка (если, конечно, не выпячивать ее на публику). Но женского эпизода в нем нет, хотя исследование предпочтений своего тела свойственно обоим полам. Вот что рассказывают женщины о своих любимых техниках.

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«Клитор и еще раз клитор! Если ты до сих пор не знаешь, где он и что с ним делать, найди и коснись. И твоя жизнь изменится навсегда», — Евгения, 26 лет.

«Мне нравится действовать вибратором через майку. Появляется ощущение, что меня касается другой человек», — Мария, 24 года.

«У нас отношения на расстоянии, мы видимся раз в месяц на выходных. Поскольку мы не можем быть вместе так часто, как хочется, занимаемся сексом по телефону. У нас есть общая папка в облаке, куда мы сохраняем эротичные фотографии и видео. А еще мы оставляем друг другу свои вещи, хранящие наши запахи», — Фаина, 26 лет.

«Найди вибратор, который подойдет, и выйди за него замуж. Я перепробовала немало секс-игрушек, прежде чем нашла подходящую», — Анна, 29 лет.

«Я получаю только вагинальные оргазмы, поэтому использую фаллоимитатор», — Елена, 27 лет.

«Мне нравится полностью создавать атмосферу. Зажигаю свечи, включаю особенную музыку, принимаю ванну. Особенно хорошо все получается, если у меня был тяжелый день», — Ульяна, 28 лет.

«Я делаю это довольно часто, потому что люблю. Если не самоудовлетворяюсь неделю, начинаю скучать, а процесс занимает больше времени», — Диана, 24 года.

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