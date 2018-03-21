Поклонники гадают, кто разбил сердце Николая Баскова

Певец Николай Басков с наступлением весны представил свою новую песню, которая не дает покоя его поклонникам. Они не только хвалят любимого исполнителя за очередной хит, но и умоляют рассказать, о ком же написана эта песня.

Новая композиция Николая Баскова называется «Ты сердце моё разбила». Многие после того как оценили песню, стали гадать, о ком же идет речь. Сначала все подумали, конечно же, о Виктории Лопыревой , с которой Николай должен быть пожениться еще осенью прошлого года. Но есть и другие версии. «Лопырева, ты сердце его разбила?» «Наверное песня про Софию?» «Коля признайся о ком? Мы уже запутались» «Эта песня посвящается Софи , и не иначе!» «И кто же это такая, которая разбила Вам сердце?» «Вы поете для Оксаны! Умную девушка упустили» «А к чему такая песня? Что любимая его бросила?»

Сейчас Виктория и Николай все меньше времени проводит вместе, а новая дата свадьбы так и не была объявлена. Сама же Виктория под постом Николая с анонсом песни в Инстаграме оставила вместо слов один смайлик с изображением разбитого сердца. Доказательством сторонники этой версии считают и то, что Виктория не написала ничего в своих социальных сетях про песню. Ведь, по мнению поклонников Николая, она должна была поддержать новый трек жениха. Филиппа Киркорова , например, она недавно поддержала.

Но многие называют пару Виктории и Николая показной, а потому уверены, что песня про Софию Кальчеву, которая оставила исполнителя. Они прожили вместе больше трех лет и, по словам Софии, Николай хотел свадьбу и детей, женщина же не была готова к обязательствам. Поклонники считают, что как раз это и разбило сердце Баскову.

Это сейчас наиболее популярная версия, ведь в паре Виктории и Николая все слишком неясно. Только поклонники Николая Баскова и Виктории Лопыревой успокоились и перестали ждать их свадьбы, как неугомонная парочка поспешила снова «подкинуть дровишки в затихающий огонь». Накануне звездная пара появилась вместе на шоу Ани Лорак «Дива».