7 звездных семей, в которых жена популярнее и успешнее мужа 

Жизнь устроена так, что в классе всегда есть популярный ребенок, а есть очень скромный ученик, в паре всегда один ведущий, а другой — ведомый. Принято считать, что «популярный» и «ведущий» — это априори мужчина. В день рождения актера Мэттью Бродерика (21 марта мужу Сары Джессики Паркер исполняется 56 лет) «Летидор» решил рассказать о звездных парах, где роли в семье распределились не совсем привычным для всех нас образом. И, знаете, этих влюбленных такое положение вещей абсолютно устраивает! Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Фото: portal.picture-alliance.com Если углубиться в биографию влюбленных, становится понятно, что у Мэттью Бродерика было куда больше шансов стать звездой первой величины, чем у Сары Джессики Паркер. Судите сами. Во-первых, родители Бродерика актеры, поэтому Мэттью пошел по их стопам. Во-вторых, в 23 года молодой человек получил театральную премию «Тони», и весь мир с замиранием сердца ждал, когда же этот счастливчик будет держать в руках статуэтку «Оскар». Что касается Паркер, то, несмотря на бесспорный талант и усердие, девушка стала известной лишь после того, как закрутила роман с Робертом Дауни — младшим… Поэтому от союза Сары и Мэттью поклонники ждали стандартной схемы голливудской семьи: он — знаменитость высшего ранга, она — подающая надежды звездочка.

Может быть, все так и сложилось бы, если бы не сериал «Секс в большом городе», который мгновенно сделал Паркер мегапопулярной.

Адам Шульман Кстати, в Голливуде поговаривали, что именно молниеносный успех жены и относительное затишье в карьере Бродерика толкнули актера в объятия официантки одного из нью-йоркских кафе. К слову, измену супруги пережили и даже стали многодетными родителями (в 2009 году на свет появились близняшки Мэрион и Табита). Что касается соревнования в популярности, то «бой» с женой Бродерик проиграл, о чем не раз иронично заявлял в своих интервью. Энн Хэтэуэй

Фото: portal.picture-alliance.com Пожалуй, если бы не громкое расставание с красавцем и богачом Рафаэлло Фольери (напомним, бизнесмена обвинили в расхищении средств, переданных на благотворительные цели), Адам Шульман вряд ли бы пришелся ко двору актрисе. Уж очень он отличался (как внешне, так и темпераментом) от страстного итальянца. Но Энн серьезно обожглась и больше даже думать не хотела о красавчиках, которые лишь на словах обещают любовь до гроба и золотые горы. Поэтому, когда в 2008 году в поле зрения Хэтэуэй появился актер Шульман, она подумала: «Какой интересный молодой человек». Только не стоит думать, что Шульман, в копилке которого самым успешным фильмом была картина «Придурки из Хаззарта», позарился на популярность Хэтэуэй.

По всей видимости, молодой человек относится к той категории людей, которые уверены, что если заниматься чем-то, то быть в деле самым лучшим.

Поэтому Адам решил… перевести актерскую карьеру в разряд «факультатитов» и сосредоточиться на том, что интересовало его больше всего на свете, — на ювелирном искусстве. Он погрузился в мир драгоценных металлов и ценных камней. И притом весьма удачно: ювелирная марка приносит ощутимый доход. Что касается дел семейных, то тут у пары все замечательно. 24 марта 2016 года Энн и Адам стали родителями (на свет появился сын Джонатан). А Хэтэуэй не устает в интервью признаваться в любви к мужу.

Адам в лучшую сторону изменил мое мироощущение. Сейчас принято считать, что женщине никто не нужен, но мне нужен мой муж. Его особенная любовь изменила меня,

— сказала актриса в интервью Elle . Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Фото: Starface.ru История любви этой пары могла бы лечь в основу красивого романтического фильма. Она — звезда, он — менеджер одного из шикарных отелей в Турции. По иронии судьбы Мурат не знал, что перед ним известная певица, а поэтому буквально в первую же встречу заявил красавице, что «скоро она будет петь только для его ушей». Казалось бы, их роман невозможен, а после такого «заявления» тем более, но судьбу не обманешь. Долгое время они поддерживали отношения на расстоянии, а в 2006 году Мурат переехал жить на Украину к своей любимой женщине. Разумеется, этот роман наделал много шума. Только ленивый поклонник не назвал эти отношения мезальянсом, только ленивый журналист после определенных «подсчетов» не сделал вывод, что Мурату нужна популярность и успешность Лорак. В интервью журналу «7 дней» Анна призналась Екатерине Рождественской

Мурат не олигарх, не какая-то шишка в шоу-бизнесе, а значит, не может оказать серьезной поддержки в карьере. Когда я говорю, что просто люблю его, это не всем понятно.

Но у влюбленных есть чем ответить злым языкам. В июне 2011 года у них родилась дочь София, а в этом году пара отметит 13-ю годовщину со дня знакомства!

Когда включаются понятия, что он должен зарабатывать, а она — варить борщи, умирает любовь. Если кому-то мы и должны, то разве что самим себе, а именно быть счастливыми. Я против того, чтобы люди менялись в браке только потому, что «так надо». Продолжаю оставаться свободным человеком. И делаю все, что захочу,

Том Брэди — призналась артистка в интервью «Антенне». Согласитесь, неплохой рецепт семейного счастья. Жизель Бундхен

Фото: Legion-media.ru На вопрос «Кто должен больше зарабатывать — мужчина или женщина?» большинство представителей сильного пола ответят однозначно: конечно же, мужчина. Том Брэди наверняка думал так же до той поры, пока не встретил Жизель Бундхен. Конечно, ни у кого язык не повернется назвать распасовщика футбольной команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» необеспеченным человеком. Но если под руку с вами появляется женщина, которая носит звание самой высокооплачиваемой супермодели в мире, то в свой адрес можно услышать даже такое слово, как «альфонс». Но Том удивлял красавицу как мог — например, нанял самолет, украсил его салон лепестками роз и в воздухе сделал ей предложение руки и сердца.

Если в финансовых вопросах у влюбленных недомолвок не возникало, то «кто в доме хозяин», они выясняли еще долго.

Говорят, именно поэтому брак одной из самых красивых пар в мире несколько раз был под угрозой — мол, Жизель очень тактична и предпочитает всегда договариваться с людьми, а Тому важно решающий голос иметь за собой. What a ride this past 9 years have been. I love learning and growing with you. Happy anniversary love of my lifey! Te amo muito! ❤😘 Que aventura tem sido esses últimos 9 anos. Amo aprender e crescer contigo. Feliz aniversário amor da minha vida! Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 26 Фев 2018 в 5:47 PST По всей видимости, влюбленные пришли к какому-то консенсусу, ведь пара воспитывает двоих общих детей (8-летнего Бенджамина, 5-летнюю Вивиан), а в феврале супермодель трогательно поздравила своего мужа с девятой годовщиной свадьбы. В своем «Инстаграме» она опубликовала архивный кадр с церемонии в Санта-Монике и подписала его:

Мне нравится учиться и расти вместе с тобой. Счастливой годовщины, любовь всей моей жизни!

Фото: Starface.ru В 2010 году известная певица пошла под венец в пятый раз. Но журналистов и поклонников волновал не столько этот факт, сколько человек, с которым певица решила связать свою жизнь. Во-первых, избранник артистки моложе ее на 12 лет. Во-вторых, Дмитрий Иванов — тренер по игре в сквош (прежние избранники артистки — актер, бизнесмен, продюсер, олигарх). Представляете, что стали писать про пару? Самое безобидное — то, что Лолита «захотела чувствовать себя моложе рядом с юнцом»… Каково же было удивление этих писак, когда 20 марта 2018 года пара отметила восемь лет со дня свадьбы. Мало того, как признавалась Лолита в интервью Tele.ru, ей до сих пор уютно в семейной жизни:

Мне с Димкой хорошо, иначе давно сказала бы «гудбай». Люблю мужа за добродушие, он в хорошем смысле простой человек. Мне это нравится, ценю в людях породу — и это не статус графа, полученный от бабушки. Для меня порода — это то, из чего состоит Димка: достоинство, верность, доброта. Все люди ему кажутся прекрасными, как и мне лет пятнадцать назад.

Фото: Starface.ru Сказать то, что свадьба Собчак и Виторган удивила всех вокруг, — значит ничего не сказать. Во-первых, такого развития отношений Ксении и Максима мало кто ожидал (напомним, влюбленные просто пригласили друзей на вечеринку по случаю премьеры нового фильма с Виторганом, а оказалось, что те пришли на торжество по случаю свадьбы). Во-вторых, журналистам не давал покоя тот факт, что телеведущая выбрала себе в спутники не олигарха, а «простого» актера (разумеется, и в этом случае журналисты свели дебет с кредитом и вынесли вердикт, что Ксения в финансовом плане куда более успешна, чем ее муж). Ксения и Максим нечасто говорят о своих отношениях в интервью. Но, конечно, вопрос о финансовом неравенстве в отношениях волей-неволей всплывает в разговорах с журналистами. Так, в интервью журналу Psychologies Максим Виторган на него ответил:

Ксения даже если бы хотела мне что-то предъявить, какие-то материальные претензии, она бы не смогла. Потому что мой ответ всегда прост: я делаю свое дело, я — актер и этим зарабатываю на жизнь. У меня так: ты можешь жить со мной в этот момент или не жить — это твое решение. Я бы хотел, чтобы ты жила, конечно. И я, конечно, понимаю, что тебе нужно больше. Поэтому я иду и еще вот здесь чуть-чуть зарабатываю, и вот здесь. Без тебя бы я не пошел в это кино. А без детей я пошел бы еще меньше. Но я зарабатываю своей профессией. Вот когда в жизни мужчины так обстоят дела с работой, тогда будет в семье абсолютная гармония.

Бенжамен Мильпье Кстати, если вы не верите (или не до конца уверены) в то, что женитьба и рождение ребенка может стать для мужчины серьезным стимулом, посмотрите на известного актера. Мало того что Виторган сильно похудел, так еще и в качестве ведущего начал работу в детективном шоу «Шерлоки» на телеканале ТВ-3. Натали Портман

Фото: portal.picture-alliance.com Говорят, когда во что-то очень сильно веришь и ждешь, вселенная делает все для того, чтобы это случилось. По всей видимости, в 2009 году мечты Натали Портман были сосредоточены вокруг личной и профессиональной жизни. После очередного романтического фиаско Натали надеялась наконец-то повстречать того самого мужчину, с которым ей будет просто по-человечески хорошо. Ну и жаждала роли, которая покажет миру весь ее драматический талант. Чем ответила вселенная на эти пожелания? Ответила фильмом «Черный лебедь». Картина подарила ей будущего мужа — хореографа Бенжамена Мильпье (он был главным хореографом картины, в которой Портман исполнила роль балерины), а также заслуженный «Оскар».

Казалось бы, поклонники должны порадоваться за красавицу, которой наконец-то повезло по всем фронтам. Но Голливуд есть Голливуд…

