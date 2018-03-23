Как завершить отношения, которые вас уничтожают

Как ни называй отношения — любовью, близостью, дружбой, — они делятся на конструктивные и деструктивные. Конструктивные, или здоровые, называют привязанностью, нездоровые — зависимостью. Разбираемся, чем эти типы отношений отличаются, как выбраться из деструктивных отношений или превратить их в здоровую привязанность.

Что такое привязанность и зависимость

Привязанность — здоровая форма отношений. Партнёрам хорошо вместе, и это «хорошо» они могут расшифровать себе и другим так: интересно, полезно, безопасно, страстно. Привязанность возникает из взаимной влюблённости. Если влюблённым хорошо и интересно вместе, они готовы вкладываться в отношения, то они — отношения — только крепнут. Вкладываться — значит включаться, хотеть понимать друг друга, проявлять эмпатию, давать свободу.

Важная часть привязанности — возможность быть одному. Психологи утверждают, что формула привязанности — мы можем друг без друга, но хотим быть вместе. Важно, что партнёры действительно друг без друга могут. Они сильны, независимы, компетентны и принимают это друг в друге. И могут находить интересы в жизни без партнёра — заниматься своим хобби, смотреть с друзьями футбол, ночевать у мамы.

Зависимость — нездоровая форма отношений. В таких отношениях партнёры физически и психологически не могут друг без друга. Потому что не могут самостоятельно принимать решения, ориентируются в своих желаниях на другого. Если же один из партнёров решает жить по-своему, второй прибегает к манипуляции, иногда бессознательной. Например, неизлечимо заболевает и навсегда привязывает к себе партнёра.

Психологи считают, что корни зависимых отношений кроются в родительской семье. Родители иногда обменивают свою любовь на право принимать все решения за ребёнка. Буквально говорят: если ты поступаешь иначе, значит не любишь меня и недостоин моей любви. Ребёнку родительская любовь важна, и он отдаёт взрослому право выбирать.

Как отличить привязанность от зависимости

Отсутствие или наличие счастья

В здоровых отношениях партнёры могут сказать, что они счастливы. Не каждый момент, не каждый день, но счастливы. Есть искра, есть желание быть вместе, есть желание смотреть, молчать, говорить. Внезапно во время прогулки или обеда или рутинных дел может прийти осознание — да, это мой человек, мне с ним легко и спокойно.

В зависимых отношениях счастья нет. Есть усталость, есть страх перед партнёром, есть страх потери отношений, но не счастье. Трудно быть счастливым, когда за тебя всё выбирает другой человек.

Стабильность или нестабильность

Несмотря на гибкость и творчество, в здоровых отношениях есть стабильность. Партнёры могут быть уверены в том, что прямо завтра никто никого не бросит. И если случится кризис, то о нём можно будет разговаривать и искать решение. В здоровых отношениях есть возможность долгосрочного планирования: сегодня мы едем в отпуск, через год женимся, через три подумаем о ребёнке. При этом у партнёров есть право выхода из отношений — каждый знает, что его не привяжут к батарее.

В нездоровых отношениях стабильности нет. Даже если ты знаешь, что тебе с этим человеком мучиться ещё кучу лет, то ты не знаешь, что будет завтра. Всё что угодно — болезнь, истерика, драка. При этом планировать ничего нельзя, потому что завтра может быть всё что угодно.

Свобода или её отсутствие

В здоровых отношениях свобода есть — можно уйти с друзьями, родителями, можно отдыхать одному. Если будет рваться нить, партнёры это почувствуют и смогут обсудить.

В нездоровых нет — партнёры держат друга на поводке и чаще всего это взаимно. Виной всему сама зависимость — неумение действовать самостоятельно, неумение опираться на собственные чувства и желания. И проще сохранить рядом партнёра, чем научиться жить самому. Как только один партнёр начинает быть свободным, второй воспринимает это как угрозу.

Здоровье или его ухудшение

Любой человек может заболеть, даже в здоровых отношениях. Но в них нет постоянного стресса, ситуации выученной беспомощности — значит, меньше вероятность развития хронических болезней.

В нездоровых отношениях есть стресс и сдерживание эмоций — значит, есть вероятность возникновения хронических заболеваний. К тому же партнёры нередко используют болезнь как способ удержать близкого человека рядом.

Как выйти из зависимых отношений

Готовиться заранее. Из зависимых отношений практически невозможно уйти сразу. Даже если партнёру кажется, что его внезапно бросили, скорее всего, второй партнёр готовился задолго — искал помощи друзей, обдумывал все за и против, обращался к психологу. Без подготовки уйти сложно по одной причине — партнёр будет манипулировать и вынуждать вернуться. Хоть угрозами, хоть мольбами.

Искать помощи у друзей. Друзья на то и нужны, чтобы ставить их в известность, если в отношениях что-то не так. Даже если не собираетесь ночевать у них или переезжать после разрыва с партнёром, скажите, что будете звонить в экстренных ситуациях. Друзьям не нужно ничего объяснять в отличие от психологов и спасателей. Если, конечно, друзья готовы помочь.

Обращаться к специалистам. Профессиональная помощь психолога нужна сомневающемуся партнёру. Если кажется, что в отношениях есть плюсы и минусы, что уходить сложнее, чем оставаться, психолог поможет понять, так ли это. Можно обращаться за консультацией к частнопрактикующему психологу, можно в кризисные центры. Там принимают и женщин и мужчин.

Искать силы в увлечениях. Партнёры в зависимых отношениях вытягивают силы друг друга как дементоры. Чтобы не терять самоуважение и самого себя, нужны хобби и интересная работа. Это поможет и оставаться в отношениях, если нет возможности уйти, и восстановиться после ухода.