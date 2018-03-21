Ещё
Звезда «Карточного домика» Робин Райт тайно вышла замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Карточного домика» Робин Райт тайно вышла замуж 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Робин Райт, которая недавно стала главным действующим лицом сериала «Карточный домик» из-за уволенного Кевина Спейси, тайно вышла замуж за своего 30-летнего бойфренда, менеджера по связям с VIP-клиентами дома моды Saint Laurent — Климента Жиро. Слухи о тайной свадьбе появились еще несколько недель назад, когда влюбленных заметили на футбольном матче Реал-Мадрид — ПСЖ: у обоих на безымянных пальцах красовались обручальные кольца. Теперь же инсайдеры подтверждают, что свадьба действительно состоялась — причем еще в прошлом году!Источники сообщают, что Робин по-настоящему влюблена в своего бойфренда, а разница в 20 лет их не смущает. Они хотели устроить тихую церемонию, на которой присутствовали только друзья и родственники. Само бракосочетание прошло на озере Тахо еще в декабре 2017 года, и пока Робин не дает никаких комментариев относительно личной жизни. Напомним, Райт и Жиро начали встречаться в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля — и с тех пор неразлучны.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Стоп-кадр: Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Зейн Малик, Селена Гомес и другие Слухи: Селена Гомес и Джастин Бибер взяли перерыв в отношениях Эдди Редмэйн во второй раз стал отцом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение