Звезда «Карточного домика» Робин Райт тайно вышла замуж 

Робин Райт, которая недавно стала главным действующим лицом сериала «Карточный домик» из-за уволенного Кевина Спейси, тайно вышла замуж за своего 30-летнего бойфренда, менеджера по связям с VIP-клиентами дома моды Saint Laurent — Климента Жиро. Слухи о тайной свадьбе появились еще несколько недель назад, когда влюбленных заметили на футбольном матче Реал-Мадрид — ПСЖ: у обоих на безымянных пальцах красовались обручальные кольца. Теперь же инсайдеры подтверждают, что свадьба действительно состоялась — причем еще в прошлом году!Источники сообщают, что Робин по-настоящему влюблена в своего бойфренда, а разница в 20 лет их не смущает. Они хотели устроить тихую церемонию, на которой присутствовали только друзья и родственники. Само бракосочетание прошло на озере Тахо еще в декабре 2017 года, и пока Робин не дает никаких комментариев относительно личной жизни. Напомним, Райт и Жиро начали встречаться в мае прошлого года во время Каннского кинофестиваля — и с тех пор неразлучны.
попкорнnews