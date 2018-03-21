Звезда «Карточного домика» Робин Райт тайно вышла замуж 

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Стоп-кадр: Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Зейн Малик, Селена Гомес и другие

Слухи: Селена Гомес и Джастин Бибер взяли перерыв в отношениях

Эдди Редмэйн во второй раз стал отцом