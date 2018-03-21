Невеста чуть не потеряла зрение из-за букета

Англичанка Кристина Джо Миллер , как и все девушки мечтала о красивой свадьбе, которая пройдет так, как она задумала. Не будем говорить о том, что так в принципе бывает редко, но этот случай действительно заслуживает внимания.

Когда вся подготовка была завершена, Кристине осталось лишь подготовить букет невесты и ждать дня икс. И к этому делу девушка подошла ответственно и цветы решила собрать сама. Полевые — стильно, со вкусом и оригинально. Невеста собрала букет за несколько дней до свадьбы, периодически подходила насладиться его запахом — все было в порядке и ничего не предвещало беды.

Christine Jo Miller

Но в назначенный день Миллер встретила утро красными корками на коже лица и слезящимися глазами, которые медленно, но уверенно теряли свою способность отчетливо видеть.

Отменять свадьбу молодым, конечно, не хотелось. Поэтому церемония состоялась, а после нее Кристину отвезли в клинику, где ей сделали укол и закапали лекарство в глаза.

Christine Jo Miller

Молодожены вернулись на банкет, правда, девушка была уже не в платье, а в купленной по дороге пижаме, в которой ей стало немного комфортнее.

Один из телепродюсеров, узнав эту историю, предложил семье переиграть их свадьбу заново, где теперь уже точно все прошло бы по плану.