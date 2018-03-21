«Он для нее как кошелек с деньгами»: Звезда «Дома-2» о тайном романе Кориковой

Звезда скандально известного телепроекта «Дом-2» Оксана Ряска заявила о том, что ее романтические отношения завершились из-за связи любимого мужчины с актрисой Еленой Кориковой . Якобы та регулярно просила у ее избранника внушительные суммы денег и даже носила ее одежду.

Оксана Ряска пришла на телепроект «Дом-2», чтобы построить свою любовь, однако нашла ее за периметром. Избранни­ком 29‑летней красотки стал 50‑лет­ний бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он так красиво ухаживал, что Оксана не обратила внимания на внушительную возрастную разницу. По словам Ряски, их отношения были похожи на сказку: она переехала к нему, они завели собаку, Оксана была готова создать семью.

Но тут идиллию нарушила актриса Елена Корикова. Ряска отметила, что она знала о романе возлюбленного с артисткой, но он был десять лет назад. Впрочем, экс-влюбленные не перестали общаться. «Когда Елена была в Петербурге, все время ночевала у него», — сообщила Оксана. Разумеется, девушке это не нравилось. Так, когда она переехала к любовнику, то немедленно расправилась с чужими женскими вещами.

"Любимый объяснил, что иногда Лена останавливается у него в гостях. Есте­ственно, всю ее одежду я тут же сожгла. Пока я жила со своим муж­чиной, Корикова к нему не приез­жала, иногда они виделись в ресто­ранах", — поведала Ряска.

А еще, по словам Оксаны, Елена часто просила у Сергея внушительные суммы денег. «Актриса могла позвонить Сереже и попросить денег — то 300 тысяч рублей, то полмиллиона. На почве этого у нас постоянно возникали ссоры — почему он должен давать такие большие суммы женщине, у которой и без того есть свои любовники», — задала риторический вопрос звезда «Дома-2».

Ряска уверена, что Корикова использовала ее возлюбленного. «Он для нее был как кошелек с деньгами. Сергей даже помогал Елене достра­ивать дом. А ему просто льстило близкое общение со столь известной актрисой. Мы постоянно ругались из‑за нее. Наверное, и расстались отчасти из‑за этого. Инициатором был он. Мужчина не был готов к соз­данию семьи, как я этого хотела. Видимо, ему больше нравится вот такая незатейливая связь на лайте, которая у него была с Кориковой и другими девушками», — цитирует Оксану Ряску Dom2life.

После разрыва бизнесмен порвал все связи с девушкой и даже занес ее в черный список. Оксана уверена, что он до сих пор общается с Еленой Кориковой. К примеру, недавно в Instagram актрисы Ряска увидела фотографию, сделанную на террасе дома бизнесмена, причем на снимке Корикова якобы позировала в ее одежде.

"Я была просто в шоке! Лена была одета в мою куртку, кото­рую я оставила у Сергея. После этого я написала ей в личные сообщения. Актриса ответила, что они просто дру­зья. Но я уверена — между ними есть нечто большее", — заявила Оксана.